財政部宣布，政府普發現金的官網在22日正式上線，並且依身分證字號尾數分流登記，民眾最快4月6日就可以領到這筆引頸期盼已久的意外之財。然而，與所謂「還稅於民」同時出現的，將是電費平均調漲11%、中央銀行擬上調今年全年消費者物價上漲率（CPI）、學者示警製造業第2季可能會爆發的裁員潮等壞消息。

此外，行政院主計總處日前公布薪資統計，1月全體受僱員工實質經常性薪資、實質總薪資雙雙呈現負成長，其中實質經常性薪資年減0.72%，創下6年來的最大減幅；更別說，雞蛋依然缺貨，排隊也不一定買得到。

缺蛋問題已綿延超過2年之久，從110年11月起，蛋價指數已連續16個月呈現雙位數上漲，2年來合計已大漲近4成。不但蛋價持續上漲且蛋荒始終無解。農委會主委陳吉仲的「保證」一再跳票，從2月、3月初、3月底到4月，最新的說法則是要到6月之後雞蛋的供需才可趨近平衡；換言之，街頭大排長龍搶買限量雞蛋的景象至少還要延續2、3個月之久，真的太折磨人了。

儘管陳吉仲再三強調，已經從國外專案進口700萬顆蛋，且會直接進入超市，所以民眾不必擔心買不到蛋云云。然而，陳吉仲早已信用破產，誰會相信他講的話？

同樣成天撒謊的還有經濟部長王美花。經濟部日前宣布，電價自4月1日起調漲，不過，住宅每月用電700度以下不調，因此，受影響戶數僅為177萬戶，其他93%、1231萬戶不受影響。但真的是這樣嗎？其中大有文章。蔡政府選擇在適用夏月電價之前的4月開始調漲電價，就是因為民眾的感受比較沒有那麼強烈。

根據統計，6月到9月的夏季，家戶用電量平均比非夏季的用電量高出4成左右，所以屆時超過漲價門檻用電700度的家戶數必然大增，如此一來，電費當然會漲；再加上夏月電價本來就比較高，平均比非夏月上漲3%到10%，全台僅368萬戶因用電量在120度以下，所以不受夏月電價影響。所以，4月調漲電價後，僅僅只過了2個月，不受影響的戶數就從1231萬戶遽減為368萬戶，王美花還敢吹牛說，只有極小部分的家戶電費會上漲嗎？

更何況，電費是商業經營最基本的成本，從過去長期經驗可知，一旦商家電費受到調漲，勢必會轉嫁給消費者，屆時民生物價恐怕又會出現一波上漲，通膨壓力越來越大。

當然，整個蔡政府最厲害的大說謊家自然是非總統蔡英文莫屬。堅持2025非核家園的她，曾在2016年公開保證，不會缺電且10年內電價不會大幅上漲。然而，連同這次的調漲，蔡英文任內電價大約漲了22.4%，超過2成幅度當然不算小；何況過去幾年來，台灣到處跳、斷電，甚至發生過多次全台大停電，蔡英文的不缺電神話早已破滅。

6000元的現金小確幸掩蓋不了民眾生活艱難的窘況，更曝露出蔡政府對民生困境的一籌莫展與謊話連篇的惡劣治理。

（作者為資深媒體人）