前總統馬英九將於3月底赴陸，成為74年來第一位造訪大陸的中華民國卸任總統，雖然這次訪問是以家國情懷與青年交流為主題，並未預先安排與大陸領導人的政治性會晤，但其政治意義十分重大，其為兩岸和平造局的效益必將彰顯於世。

賴清德不識民心所向

馬英九執政時代創造了兩岸關係高度和諧、緊密交流與高層對話的美好年代，但民進黨執政後全盤推翻，否定了九二共識，全面抗中親美，導致兩岸關係斷崖式下墜，並自甘充當美國制華的急先鋒，更將兩岸關係推到兵凶戰危險境。馬英九這次訪陸，對兩岸緊張關係將有緩解之效，但民進黨仍然大肆貶抑嘲諷，十足反映其肇禍卻不容人解救的不負責本色。

民進黨一貫煽動仇中、反中、抗中激情，賣「芒果乾」得逞，連續兩次於總統大選勝選， 如今民眾逐漸覺醒，越來越多人不認同民進黨配合美國挑激兩岸戰爭的卑劣行徑，多希望兩岸能避戰謀和。馬英九這次造訪大陸，根本目的就是為兩岸和平造局，走不同於民進黨的路線，自然引起民進黨的惡言攻擊。

總統府發言人還保持起碼風度，指稱「尊重馬英九祭祖規畫」、「期盼作為前國家元首，此行能向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感作為，以及台灣民主自由價值與兩岸交流對等尊嚴立場。」行政院長陳建仁也表示此行是健康有序的交流。但民進黨主席賴清德領導下的黨部新聞部主任直接開罵馬英九「欠缺尊重民意與國家最大利益」、「行程配合中國統戰」，這些話十足反映執政黨長期以來反中的意識形態格局，相較於時勢的變化，顯得見識窄淺，言語粗鄙，何其器之小哉！

過去20年，國民黨一直是兩岸和平的耕耘者，民進黨則是兩岸關係的破壞者。如果不是連戰於2005年果敢以國民黨主席身分訪問大陸，與中共領導人達成多項交流、互動與惠台協議，並在馬英九執政後秉持九二共識充分落實，兩岸關係與台灣民眾焉能從中獲益良多？賴清德仍然耽溺於「務實台獨工作者」的偏執思維，做出如同膝射式的反應，不脫辱罵兩岸交流者皆賣台的那一套，實在是不識時勢所趨與人心所向。

其實，馬前總統不改他戒懼謹慎的本性，這次未去北京，也未安排與中共領導人會面，其本意就是不願被扣紅帽，不願引發太多政治抨擊， 所以雖已無官職，卻不像當年連戰那麼有膽識，以國民黨主席身分逕赴北京會見胡錦濤主席，達成多項共識。不過，馬英九已經踏出第一步，未來還可向前更進一步，發揮兩岸和平使者的更大角色功能。

帶來可觀的避戰效益

馬英九卸任前與習近平總書記會面，曾以「為萬世開太平」表明心志，這正是當前兩岸關係之所至需。這回他出訪大陸，就是要擔當促進兩岸和平的棋手，而不是民進黨所說的，成為「中共促統下的一枚棋子」。如果台灣有更多人跟進連戰與馬英九等人的步履，致力於推進兩岸交流與協商，則必可帶來可觀的避戰效益。

從辜汪會、連胡會、馬習會到這次馬前總統參訪大陸，都是開展兩岸新局的破冰行動，在做出開創性貢獻之際，必然遭受一些思想閉塞者的非議。這樣的情狀正如當年民進黨政要謝長廷登陸祭祖時的感懷一樣，他說，「今日我足跡，未來後人路」，「在沒有路的時候，第一個走出來的人要很小心，別人都會看他足跡往前走。」謝長廷30年前走過的足跡及感受，值得民進黨人琢磨深思。

兩岸的有識之士都希望兩岸長保和平，中共從20大之後，其領導班子積極主動對台釋放善意及促進交流的期盼，蔡英文總統也以過境美國，在加州會見麥卡錫的方式取代了台北見，這有助於緩和美中之間與兩岸之間的衝突。和平是兩岸的共識，畢竟，兩岸之間和則兩利，戰則帶來無可彌補的浩劫。馬英九這次為兩岸和平踏出一步，步子雖然邁得不夠大，但已足堪願意為兩岸和平造局者仿效，期盼大家有志一同為兩岸和平開萬世太平。