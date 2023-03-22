有愛國女士要買30本《大學的脊梁》，想我與楊渡熟，叫我問他。結果他說沒有，叫我去博客來網購，但賣光了。這就像蛋荒一樣，愈缺愈慌，我又問回楊，調個5本，還是沒。結果有些傳言，說是有人在掃書，幕後有惡人在搞鬼，不要讓書廣傳。

這種現象，真像楊渡在寫這本書中時所想的「思之極恐」。

幸好謠言止於像我這種智者，20號我拿到30本書了。有人還說：「哇！太好了！恭喜呀！」

我想開玩．對楊渡說，我的愛國獲罪事，就是從你辦的「馬殺機」網站「大眾時代MASSAGE」破獲的，你怎麼不幫我寫本書，或叫「中國的脊梁」呀？

我事影響比卡管大多了，卡管沒成，至少「台灣省大學」沒被廢掉，大學的脊梁勉強撐起來，而我在台灣省政府任職一事，弄得「美國51州」占領了省政府，最後我又被撤職，台灣省政府被廢了，歸零，理論上沒有「台灣」這東西了。

而我前面被撤職，就是我在「馬殺雞」網站，用「范蘭欽」名，偷偷說，沒有「台灣」這東西。法院判說我這是「損害國家尊嚴，傷害人民感情」，還「莫此為甚」呢。結果「台灣省政府」5年後，執行了法院的撤職3年的判決，卻引得民進黨、台民府、美51州等台獨愛台團伙大為激憤，後做高雄市長的陳其邁，在立法院痛罵台灣省主席林政則「王八蛋」，還罵3次，氣呼呼的說是「代表台灣人民」。

還警告林主席，如果你不撤回對郭的任命，民進黨就會把這個已被凍的東西抓出來，徹底廢掉。

93年底，台灣省政府，拉個墊棺材的，更大一省，福建省政府，一起被廢掉了。

最早任命我作公務員的，是中國行政院新聞局的局長宋楚瑜，後來他與情同骨肉的我國總統，也是我的農業老師李登輝決裂，李登輝就代表台灣人把台灣省廢了。後來還好，這個台灣省的脊粱沒有砍掉，留校察看，「凍」起來。

等到台灣省還不甘寂寞，任用了個不愛台灣的中國人，更可惡的是，還說是「高級外省人」，醜詆台灣的「瞬息國慶228」，說這是日本人殘殺中國人的叛亂，蔣介石、陳儀錯在對暴徒太寬容，事後襄公之仁還一再命令不可報復。

我這種言論、國家認同，就是最不能為台獨人接受。你就是如蔡英文講的要道歉了，都不能饒你。

等於是宋楚瑜得罪了台灣「領島人」，郭冠英是冒犯了全台灣人，得罪了喝台灣水、吃台灣米的善良人。就是這一對「浪花兄弟」，造成了廢掉中國的台灣省。

而這在解嚴30年後，還叫「中國」國民黨的人，也對這「廢中國事」，投了贊成票。

想深點，這對愛國，愛中國的人來說，這種迫害「高級外省人」事，是不是比「卡管」更荒謬、至極、思之極恐？

當然，楊渡會說：「你自己不會寫書啊，還要找我？」

事實上，對我們這些紅統，中國同路人，管中閔是忌與為伍的，管是「愛台灣」，支持中華民國價值，反對共產黨的。對大陸，他顯出的是一種高級中國人的樣子，自然流露出來。

別忘了，當年管是如何去反對，參加國家「九三抗日勝利70年」閱兵的連戰與國軍將校的，管爺霸氣的說：「閱你個卡蹭」。

他說：「很抱歉，我就是非常堅定的中華民國史觀派，沒有侵略，就沒有這場國家的存亡之戰。對於這麼一場大的國家劫難，死難了這麼多軍民，我們的紀念應該是低頭默禱，絕對不會是想用什麼方式去耀武揚威，好像覺得自己勝利，在我來看沒有勝利者，少數的勝利，也只能算慘勝，而且都是用生命堆出來，所以我認為，最蠢的紀念方式就是閱兵。」

您看看，這講得多麼深刻、文青、感人啊？

這不但感動了藍營，綠媒也是對他讚爆，說他是有骨氣，不接受中國統戰。

換到今天，他也會一樣挺起脊梁，反對去參加「九九黃埔建軍慶」的國軍將校的。他必會說，不恥這些為了蠅頭小利，入中國統戰圈套，忘了黃埔精神反共，是在台灣。就如馮世寬將軍的「去你媽蛋！」管會說：「GNNNGD滾你…蛋！」的。

當然，現在蛋荒，管爺可能說：「GN..錘！」。

我還記得就是抗戰勝利70年，那已是8年前的事了，謝啟大邀我去台大國際中心，聽管爺演講「國軍抗戰史話」。那時管爺在藍營中聲望甚高，他是個學經濟的，中研院士、經建、國發會主委，但他對國軍光榮歷史也講得頭頭是道，真是個學富五車的高級知識分子，好耶。

我去了，看到警衛甚多，都在警視我。我想馬英九在，敏感，省政府的職被取消中，乃就沒進去。當然我想，管也該不喜歡我這個不愛台灣的人，他的抗日反共史觀與我相異。

可是不管「管」如何愛台灣，台灣大學的這個台獨全宇宙，怎能在不小心下，讓了這個中國人、高級外省人，屌得要死的，名望又那麼高的人來作校長？這怎得了？乃就發瘋似的，無底線的，以最惡劣的手段來卡管，拉他下來。其重炮一發，就是說他通匪，紅色中國人，貪污，與郭冠英一樣惡劣，彈劾之。

當然，我是一貫支持管中閔，5月間我與王曉波、石文傑吃飯，爭辯王對228寬容的史觀不對，然後我們就走去台大傅鐘下支持管，王曉波回家，以後就沒再見到這個「台大的脊梁」。

兩年後7月，王逝。