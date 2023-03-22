人貴自知，又能識彼，才能勝算不殆。從2018及2022年九合一大選的國、民兩黨在直轄市、縣市長及直轄市議員、縣市議員的得票率與當選席位，來做對比分析，發現2022年兩黨的整體表現，在首長部分是平手，而議員部分國民黨反是小輸。據此，在民進黨荒謬執政下，國民黨卻無法大幅獲勝，其中所存在的幽浮現象，就是選民投票行為已出現「依黨不如依己」的投票價值，所厚植的是中間選民的基礎與移動空間。

這中間選民擴張的現象，從2016年到2022年的政黨認同度來看，民進黨的政黨認同是約從40%下降到26%，降了14%；而國民黨的政黨認同卻一直低迷在24%上下，顯示上述民進黨所降的14%是轉到中間選民部分了。所以總體而言，目前最大的投票部隊是在中間選民，已高達50%上下了，而民進黨還是最大黨（26%），國民黨是第二大黨（24%），鑑此，筆者大膽指出國民黨若無法做好結盟大多數在野勢力的工作，搶進中間選民的票倉，是無法在2024年獲勝的。也就是國民黨憑一黨之力是難有勝算的，這現象從2023年3月4日的南投立委補選，國民黨在自己執政優勢的選區吞敗，又是一大證明。

如表一所示，南投縣第二選區有4組數據，依時序(1)2023年的立委補選，(2)2022年縣長選舉，(3)2020年立委選舉及(4)2020年總統選舉。其中，國、民兩黨的得票情形，2020年立委與總統是同時投票，結果是國民黨贏立委，民進黨贏總統，選民投票行為是出現分裂投票現象，是種候選人取向的投票，而非政黨取向。而2022年與2023年這兩黨選舉，僅事隔不到4個月，結果是國民黨贏了2022年的縣長選舉，而民進黨是贏了立委補選，可見選民投票行為是分裂投票，依選民的自我選擇意識，而不依政黨取向來投票，使得候選人的人格特質、能力及形象之優劣卓越與否，成為中間選民的投票重要考慮因素。

其次，為釐清在短短4個月內，同一選區國民黨何以會由贏轉輸，且輸了有多麼嚴重。筆者就依立委補選的投票率46.35%來作為兩次差距的比較標準，發現國民黨是減少了1.1萬票，而民進黨是增加了6千多票，這一局幾乎是崩潰式的落敗，在9萬票中，震盪數達1萬7千票，佔0.19%，如下圖所示。其落敗原因，就是中間選民高度對林明溱不買單，凸顯嚴重的提名不當現象。

綜上分析，2024年國民黨的勝利方程式，根本上就是要(1)抓緊中間選民的價值偏好，循中間選民的政策價值與思維脈動前進。(2)做好在野勢力的結盟工作，推舉出單一組正、副總統候選人，並在相互妥協禮讓的前提下，確保立法委員過半的目標。為了成功做好這結盟的工作，國民黨務必要展現出包容尊重在野智能菁英的誠意，此誠意的策略應該就是未做好結盟，就不先提名，亦即「沒結盟，沒提名」。

為有效營運這勝選方程式的兩大變項，筆者除主張「沒結盟沒提名」策略來結合在野勢力外，我們還需要採取「強化公民審議」策略的運作，期與中間選民作好無縫接軌的工作。這強化公民審議的策略，也就是在「既結盟又共同提名」原則下，善於運用時間與空間因素，來推動中間選民的參與及投入，達到提振參與、倡導、審議及促發支持的效果。

善用時間與空間因素之道，就是透過在共同提名的海選（也可視為初選）程序，來達到公民審議的強化效果。基本上，海選程序的時間設計，要有3個月（大約在5、6、7月間進行），一啟動就是在參選了，並不含有競選空窗的現象。海選的空間設計，是先分區進行，再到全國；在分區設計，將依區域的生活、產能及發展特性來劃分，讓中間選民的政策價值，可循著分區特質的差異，有著高度參與及被尊重的感覺。

結盟海選的策略，先是來自於台大盧信昌教授的倡導，其分區設計是分為六區，筆者大體認同，具體的運用，依時空因素來海選，其順序是可由東、往南，再循序北上，故是(1)宜花東、高屏離島在5月間進行，(2)雲嘉南、中彰投在6月間進行，(3)桃竹苗、北北基在7月間進行。經歷這6場分區海選，最後複選出2組候選人到全國海選。至於全國海選旋在8月間舉行，並透過排綠民調來完成共同提名出總統候選人的工作，於此，該總統候選人就可依互補效益原則來指定副總統人選，完成提名作業。

在共同提名與分區海選過程中，所有中間選民的輿情對焦會投射在在野勢力的組合上，且會對所揭示的政策價值作較深度的審議。申言之，海選有吸睛、溝通及理性的審議效果，對抓緊中間選民的投票意願有極佳的引導效果。

（作者為三民主義大同盟秘書長、中國文化大學政治系教授）

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