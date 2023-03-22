日本防衛省統合幕僚監部連續3月17及20日兩天，公布共軍作戰艦515號16日由東海經日本種子島與奄美群島間國際水域進入西太平洋，18日過石垣島西南約120公里、19日經與那國嶼及台灣之間國際水域北上，隨後沿我釣魚台以西約80公里海域繼續北上，情況特殊引發日本海上自衛隊船艦全程跟監。

近期日本媒體大肆報導，日本政府為因應「台灣有事」（指台海發生突發事態），日本防衛省於3月16日在石垣島設立陸上自衛隊新據點，成為距離台灣最近部署「03式地對空導彈」及「12式岸置反艦導彈」基地，此舉乃因應共軍海空兵力在上述周邊海空域活動。

接續，3月17日日本政府與沖繩縣依據《國民保護法》預擬想定，沖繩縣宮古島市、石垣市、竹富町、與那國町及多良間村等先島群島遭受武力攻擊，透過民用船舶以連續6天時間，將近12萬群眾撤回日本九州本土。18日海上自衛隊「大隅」號運輸艦將裝有導彈等武器裝備運進石垣市內港口，期間遭民眾抗議政府將戰端引入島內破壞美景與平靜。

首先，回顧日本政府對於中國海軍艦船近年頻密地，經過日本先島群島周邊之宮古海峽、與那國嶼與台灣之間等國際水域往來東海及西太平洋。對此，2018年日方曾因為中國海軍編隊航經宮古海峽，引發日本政府與防衛省不滿。中國新聞發言人在當時多次表示，日方總喜歡炒作中國軍隊符合國際法的訓練活動，可見心態沒有調整好。那麼今後我們多過幾次，日方習慣，也就好。對於前述，反而這幾年日方也較少透過國際媒體宣洩。因為，在往後中國海軍艦船在日本周邊海域，日方均稱其符合國際規範。可見，日本長久迫於無奈與壓力。

其次，日本防衛省從2008年底中國海軍首批開始配合聯合國執行反索馬利亞海盜在亞丁灣護航任務起，東海艦隊與北海艦隊作戰艦船從2009年至2015年頻密穿梭日本周邊國際水域。

在第一島鏈北端宗谷海峽有俄羅斯太平洋艦隊海空兵力往來日本海、西太平洋遠訓情況，已造成日本自衛隊頻密反應與壓力。當時，日本守勢的島鏈南端大隅海峽、宮古海峽等兵力，又面臨中國海軍東海艦隊潛艇、遠海編隊、海航兵轟-6機群與戰機等活動之海空域。後者，也造成日本自衛隊南邊兵力疲於奔命，對中國海空兵力進行緊迫盯人的全程跟監。

隨著，日本2012年將我釣魚台收歸國有後，中國海空兵力為了維護領土主權的完整，定期增加兵力在大隅海峽、宮古海峽至與那國嶼等範圍，部署海軍與海警常態兵力，以及空中警戒兵力。促使，日本防衛省在2016至2018年，思考在日本石垣島與宮古島增設防禦中國之防空及反艦導彈。

去年美國眾議院議長裴洛西訪台後，造成共軍圍台行動，以及中國火箭軍常規導彈精確命中台灣以東目標，震懾美軍航母退至日本橫須賀之近海窘境。日本對於中國東部戰區軍力發展躍升感到不安，加速日本陸上自衛隊在石垣島的導彈部署以為因應。

最後，從日本政府與沖繩縣在3月16至18日，在石垣島導彈基地的部署、彈藥的進入、以及演練撤離先島群島民眾、可能之海上航線；中國東部戰區海軍054A型護衛艦濱州號/515、看似攔腰切斷前者航線、進入西太平洋推斷往西南、沿著先島群島繞行轉向與那國嶼北上、經釣魚台以西（近期中國海警編隊均在釣魚台周邊）海域等，可見中國東部戰區這個單一舉措，向日方傳遞先前過度渲染「台灣有事」訊號以為震懾。

另中國東部戰區海軍在敏感期間航經日本先島群島附近海域，向日本自衛隊傳遞在石垣島部署日製岸置攻船導彈，渠等不至於過度擔心己方軍艦遭到日本岸置雷達與攻船導彈及射控雷達追蹤。畢竟從電子作戰的視角觀之，反推共軍艦上可能裝有偵蒐各類型雷達參數之儀器與天線，藉由艦船活動於目標地周邊海域，進行電子偵蒐作為。所蒐集後的參數，利於爾後作為反制與干擾之用。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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