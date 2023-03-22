大陸國家主席習近平飛到莫斯科，跟普丁會談。希望能夠調停俄烏戰爭。之前大陸更促成伊朗跟沙沙烏地阿拉伯建交。台灣呢？人民在搶買雞蛋。

台灣除了整天叫罵大陸以外，能幹嘛？進入缺蛋缺電地獄。農委會主委陳吉仲連蛋荒都無法解決，居然還忙著跟蛋商互嗆。蔡英文似乎不太在乎。在乎的是，4月要去美國演講。計較的是，跳腳的是，馬英九要到大陸祭祖、參訪。

缺蛋這件事，直白的呈現了民進黨的低能與神經病。說俄烏戰爭讓飼料漲價。俄烏戰爭都1年了。說禽流感造成。可是缺蛋都快1年了，慘況卻越演越烈。蛋雞從開始養，到可以下蛋，不過是4個月的事。所以，就算是再怎麼後知後覺，沒有超前部署的能力。

缺蛋也不該超過4個月。

不解決問題，卻凍漲蛋價。凍漲，蛋價還是飆到天價。最後就是，許多蛋農放棄養蛋，蛋就更加缺，黑市繼續漲。然後，居然寧可從澳洲千里迢迢買蛋。用各種解口，不肯從大陸進口雞蛋，緩解蛋荒。這很簡單，就是「人一獨，腦就殘」。

民進黨一直說，缺蛋是世界性問題。那為什麼大陸不缺蛋？為什麼澳洲可以出口蛋給台灣？馬英九應該看看大陸，有沒有缺蛋？大陸可以不缺蛋，可以雞蛋自由。為什麼2300萬人口的小小台灣，缺蛋缺成這樣？是不是因為，台獨整天只忙著造謠大陸，吃不起茶葉蛋？缺德缺腦，才是缺蛋的真正原因。

台灣電價很便宜。不用才是傻瓜。所以歐美大廠，紛紛跑來台灣設資料中心，割台灣的韭菜。資料中心對於產業升級，跟提升就業，沒有絲毫用處，卻用掉台灣便宜的電。台灣居然還得意洋洋。

台灣電價便宜，不是天賦異稟，而是政府補貼。民進黨排斥核電。所以用油用煤用天然氣發電。油煤天然氣漲翻天，最後就是老百姓的錢去補貼更多。資料中心、高科技、半導體是耗電大戶，台灣用電缺口越來越大。這已經無解了。悲催的是，補貼了半天，美國還計畫著最後一招，摧毀台灣的半導體呢!

要靠風電跟太陽能發電，是自己騙自己。喔，不，是騙老百姓。風電不穩定，沒有效益，又是靠政府補貼。還弊案連連。

太陽能發電，把中南部的農田跟魚塭，都變成光電板了。還是吃政府補貼。因為光電發電，是蔡政府的政策。從上往下壓。

但台灣地狹人稠，哪裡有地，可以大量裝太陽能板呢？所以，中南部的農田跟魚塭，就此淪陷。把魚塭跟農田變成光電板，吃政府固定補貼，是無腦式賺錢模式。務農養魚，靠天吃飯，不如給人加裝光電板子利潤好，還省心。最後，政、商、黑、派系，全都想吃。

蔡英文在忙什麼？忙著下個月去美國。忙著配合美國的反中戰略。兵役要延長，軍火得要買。還要訓練台灣人打巷戰。

所以，缺個蛋，缺個電，缺個水，缺個德，算什麼？無所謂。現在就看老百姓，在不在乎了。（作者为作家）

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