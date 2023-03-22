朱立倫主席今天表示，未來國民黨總統候選人提名的方式將採徵召。

很遺憾，朱主席做出這個決定。很遺憾，堂堂大黨連初選都不敢辦了！國民黨是一個民主政黨，應「依法不依人」，總統候選人的產生應有民主機制。莫忘黨員的權益是黨內民主不可或缺的一環，失去黨員參與決策對黨內團結是個不利的因素。

制度不明，因人設事，便宜行事，是本黨近年來的決策現象。2015 年的粗暴換柱、2019 年規則一變再變之慘痛教訓殷鍳不遠。為避免再重蹈覆轍，本黨應以制度為依歸，進行總統候選人的提名甄選。

朱主席已做出「徵召」的決定，但即使是徵召也應該包括三個部分：

第一、表達承擔意願。被列入可能被徵召的相關人選應主動表達要為國家承擔的意願。參選總統是重大責任，絕不應有被動、閃躲之態度，應要勇敢承擔。

第二、理念政見說明。為尊重選民，被列入可能被徵召的相關人選應要讓選民知道其治國理念及政策。因此，應有相關的機制安排。如果在不知相關人選的論述及政策情形下，就依民調決定，等於盲人騎馬，憑當下之感覺決定未來，把國家大政，選舉大事當兒戲，非負責任之政黨所當為之。

第三、公平公正公開的民調。徵召已排除黨員參與，沒有黨員參與的提名機制對黨的民主體制已造成莫大傷害。徵召所依賴的全民調務必要做到公平公正公開。如何取信社會大眾，是黨中央的重要功課。

朱主席繼2015年後再次選擇便宜行事，再一次違反了「依法不依人」的鐵律，已嚴重衝擊黨內民主，對黨已造成莫大傷害。

自以為依靠「徵召」而非「初選」就可以產生最強候選人的想法，甚而才能勝選，是否又是一個迷失？也只能拭目以待了。

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