民進黨重宣傳而輕實質，致力於打造美好的人設，用以獲取選票，至於讓人仙樂飄飄的承諾與政策對於國家整體的實際效應為何，就毫不考究了。

在民進黨華而不實的能源政策之下，臺灣能源短缺問題已然迫在眉睫，無論怎麼計算，都得不出蔡英文總統「臺灣不缺電」的答案，但她馬上就要領取臺灣「非核家園」的勳章，又將享受臺灣「綠能之母」的榮光，可是，臺灣即將進入時而黯然無光的缺電時代。

核二廠二號機近日除役，出現每年近八十億度的發電缺口，未來缺口更大。民進黨標榜「乾淨能源」，實際上綠電跟不上，近年被認定為綠能的核電被棄置，為了解缺電的燃眉之急，不得不大量用燃煤發電，火力全開，導致中部空汙危機更嚴重。八大工商團體一再呼籲政府檢視不切實際的能源政策，蔡英文充耳不聞；在臺美商也表達對電力穩定度及綠能可用性的疑慮，蔡英文政府只會死抱反核神主牌，毫無應對困局的調整方案。

「非核家園、永續臺灣」是多麼美好的願景，可以為政客裝飾美美的面容，所以蔡英文喊得價天響。猶有不足，還標榜新能源政策兼顧能源安全、綠色經濟、環境永續與社會公平四大面向，在非核家園理想之下，既能穩定供電，又能改善空污，集所有的美好於一身，好不光輝亮麗！

當時反核聲浪喧天，蔡英文莊嚴宣告：核三廠最後一部機組於2025年5月除役後，再生能源將占比20%、燃煤30%、燃氣50%的發電結構，保證穩定供電。然而，理想是豐滿的，現實是骨感的。首先，取代核電的綠電就遠未達標，依據經濟部能源局資料，2021年再生能源占比只有6%，估計2025年的再生能源發電，占比最多僅15.27%，距離20%目標遙遠，屆時核電沒了，綠電供不應求，臺灣焉能不缺電？何況隨著經濟成長、臺商回流、半導體擴廠需求，企業用電需求大增，屆時臺電跳電與政府跳票勢所必然。

臺灣發展風電及光電等綠電並不順利，專業學者及民間團體看出2025年不可能達成再生能源占比20%目標，在2018年提出廢除電業法核電廠除役大限的「以核養綠」公投，希望在綠電還上不來時，維持一定比例的核電，以確保不缺電、不限電、不斷電。公投結果讓蔡英文臉面無光，所以拒斥調整頻臨破產的能源政策，因而錯失了挽救臺灣能源危機的最後機會。

臺灣能源危機之嚴峻，前總統馬英九說得很透徹，他早已斷定2025年臺灣綠能占比20%的主張不可能達成，蔡政府在我國再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於臺灣的電網脆弱、能源短缺、供電不穩；而且蔡政府耗費上兆元新臺幣發展綠能，目的是取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是最荒謬的笑話。馬英九一語道破：臺灣能源問題的解決，並不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的，就是「一個頭腦清楚，熟悉世局，反應快速，知錯能改的政府」。

但是，蔡英文虛榮心作祟，死不認錯，絕不悔改，口念「非核家園」、「再生能源」咒語，而無視於臺灣的大停電危機，她如鴕鳥般罔顧客觀存在的危險。

對於國際上關於核能發電的新技術、新評價，她也不屑一顧，拒絕調整顯已過時的反核政策。日本已重啟十餘年前關閉的26座核能機組，韓國發表「核電復活宣言」，預計在2030年前將核能發電占比提高到30%以上。歐盟已正式確認核能也是綠能，烏克蘭戰爭爆發之後，為了減少對天然氣的依賴，核電成為共認的必由之路。

蔡英文堅拒乾淨的核電綠能，拼命發展太陽能等綠電，綠燈全開，放任官商勾結，結果製造了許多「綠能蟑螂」，黑金橫行，嚴重污染政風，招來「假綠能之名，行黑金分贓之實」的惡評。

另一方面，為了取代核能而大力推廣的燃氣發電，也將臺灣能源推入險境，因為過度倚重天然氣，將埋下重大風險。臺灣天然氣完全仰賴進口，必須由大型天然氣船運至高雄永安、臺中等接收站儲存，儲存量只能維持7至10天使用量，一旦如烏克蘭戰爭一樣，出現供應國不提供的情事，或是颱風導致海象不佳而無法補充，更要擔心臺海被共軍封鎖，這些情況難到不會有斷氣風險？

這些顯而易見的風險，蔡英文全然不顧，只是耽溺於鏡中照見的無核家園、再生能源締造者的美好樣貌。（作者為資深媒體人）

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