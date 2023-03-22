前總統馬英九將於3月27日至4月7日造訪中國大陸。（中時資料照／王爵暐攝）

馬前總統確定本月底到中國大陸祭祖、訪問，雖然行程單純，對台灣是一件好事，對兩岸關係也是一件好事，因為他代表的是正向的力量，對過去一年來兩岸之間劍拔弩張，波濤洶湧的關係有定海的作用。但可以想見的是，民進黨及其側翼從中央到地方、從政到黨、從明到暗，一定會編造各式各樣的說辭，將此行抹黑抹紅，並如以往一樣蓋上賣台罪名。

藉此機會也可以回顧馬先生在兩岸關係上的貢獻，舉其犖犖大者供讀者回顧。包括：一、1987年在總統府第一局擔任副局長時撰寫「潁考專案」，獲得蔣經國總統的同意，開啟老兵赴大陸探親。兩岸隔絕40年之後民眾才有機會互相往來，增進彼此的了解。二、推動大陸工作的法制化，殫精竭慮研訂相關條文，連同葉金鳳副主委積極跟立法委員溝通，終於在1992年9月18日開始施行《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，讓兩岸的往來有所本。三、2008年5月擔任總統之後，7月4日兩岸包機開始直航，便利台商赴大陸投資，民眾方便來往兩地。四、另推動大陸觀光客來台常態化、增加航點、開放大陸學生來台讀書、大陸的媒體常駐台灣。五、推動《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），兩岸在2010年6月29日正式簽署，嘉惠了台灣無數的農民及漁民，這個協議到今天還在適用。由於ECFA的簽署我們才能夠在之後與紐西蘭、新加坡達成貿易協定，為台商爭取更多的商機。六、兩岸官員可以平等來往，並互相以官銜稱呼。七、2015年11月7日在體現互不否認的精神下，圓滿完成「馬習會」。雙方深入談論「一中各表」，並共同確認「九二共識」。他也以「中華民國總統」身分向全世界數百名記者表明我們的立場。

在處理大陸政策的法政面向，馬英九總統的施政主軸是：一、法制化。由於兩岸關係是「新生事務」，沒有往例可以參考，但交流一定有法律的規範，讓民眾有所依循。他積極推動相關法律、條例、辦法的訂定。二、他主張「主權互不承認、治權互不否認」做為交流互動的準則。三、確定重點。他提出「先經後政」、「先易後難」，逐步推動。政治談判或軍事互信機制時機不成熟可以暫緩。四、堅持「九二共識，一中各表」。他多次公開表示「一中」就是中華民國，中國大陸從未提出異議。五、堅守《中華民國憲法》對兩岸關係的定位。六、兩岸協商均本於相互尊重，平等互惠原則。七、政策導向是擴大有秩序的交流，促進瞭解，降低緊張。

馬總統任內，兩岸既和平又穩定，雙方領導人打破藩籬在新加坡會面，國際戰略專家不會說台海是衝突熱區，民眾當然不必擔心台灣的安全或美國會不會來救？但過去7年間，台海卻變成兵凶戰危的「下一個烏克蘭」。孰令致之？

馬總統過去常講，處理兩岸關係要「小步快跑」，現在既已卸下總統職務，且民心期待兩岸和平安定，即使沒有「馬習二會」，希望他的一小步為重啟兩岸良性互動，開啟一扇大門。（作者為陸委會前政務副主任委員）

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