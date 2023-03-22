馬英九前總統宣布將於本月27日返回家鄉祭祖，引來綠營一片謾罵之聲。民進黨立委陳亭妃質疑，「九二共識」就是「一個中國」，請問馬英九要用什麼角色訪問中國？前副總統呂秀蓮則發表演說，呼籲「凝聚台灣新共識，廢止九二共識」，國民黨前副祕書長張榮恭反問：如果不要九二共識，更好的方法在哪裡？

我在2005年出版過一本書，題為《一中兩憲：兩岸和平的起點》，針對這個議題兩岸學者曾開過四次研討會。在我看來，「一中兩憲」就是解決這個問題的最好方法。所謂「一中兩憲」是指：在傳統稱為「中國」的土地上，目前存有「中華民國」和「中華人民共和國」兩部憲法，這兩部憲法各有其有效的統治範圍。只要承認這個客觀事實，海峽兩岸便可以對等政治實體的立場，展開談判，解決雙方共同面對的問題，並一起開創未來。

在這樣的構想裡，民進黨最為畏懼的，就是「一個中國」，不敢面對「中國」的意義。殊不知，在中華文化傳統裡，「中國」是國名，朝代是國號，改朝換代僅只是更換國號而已，並沒有更改國名。譬如《詩經》上說：「惠此中國，以綏四方」；《說文》有言：「夏，中國人也」，「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，故稱華。」

近代有國際法之後，大清與帝俄簽約第一部國際條約《尼布楚條約》，大清的國名就是自稱中國（China)。甲午戰爭戰敗後，清廷也是以中國的名稱和日本簽訂《馬關條約》。1942年元月1日，簽署《聯合國宣言》的26個國家中，中國排名第4，當時其國號即為「中華民國」。

從這個角度來看，不論是「中華民國」也好，「中華人民共和國」也罷，都不過是國號而已，只要雙方都承認「一個中國」的政治現實，便可以對等的立場，展開談判。民進黨有什麼好害怕的呢？

早在2003年10月25日，當時的美國國務卿鮑爾已經明確表示，「台灣不享有一個國家的主權」，「美國不支持台灣獨立」，「美國認為兩岸關係的最終解決是和平統一」。在世界大勢「東升西降」的今日，儘管美國鷹派政客挖空心思，希望慫恿台灣替他們打一場代理人戰爭，但是這樣的基本場並沒有任何改變。

最近民進黨的黨政高層對於所謂「疑美論」畏之如蛇蠍，一再公開宣示：不可讓「疑美論」成為社會共識。怪異的是，為什麼蔡政府對美國一再宣示的「一個中國」原則，一點信心都沒有？這難道不是一種本質性的「疑美論」嗎？

即將到來的2014年大選，必然會是一埸「戰爭」和「和平」的對決。凡是選擇以「和平」方式處理兩岸關係的人，一定會想方設法，對「一個中國」原則作出各方都能接受的詮釋。相反地，如果對「一個中國」畏之如蛇蠍，又堅持反對「疑美論」，不准台灣人民作理性的討論，難免把台灣帶向「戰爭」之途。台灣人民究竟要作什麼樣的抉擇呢？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）