美國在台協會前理事主席卜睿哲3月20日在台灣的研討會上表示，如果美中關係繼續惡化，台灣絕不會從中受益。他建議台灣的政治領袖共同擬訂一套對策，以因應兩岸關係面臨的挑戰，也建議民進黨可暫停黨綱中的台獨條款，並宣示若北京堅持「一國兩制」，台灣就不會參與政治對話。

為何要暫停《台獨黨綱》？肯定在卜氏的眼中那是個麻煩，既然如此，「暫停」是客氣的用詞，符合現實需要的應該就是廢止。由此可以平實地說，兩岸之爭根本不是主權之爭，搞成主權之爭，不論藍綠白，都會令兩岸關係失控，甚至激化中美之間的競爭，又令兩岸關係震盪，形成惡性循環，台灣必處於難以預料前景的險地。

兩岸問題高度敏感，差之毫釐，謬以千里。紅藍綠白所有的專家都沒抓住體制差異的問題本質，想以主觀凌駕客觀，以致無法精準論述，必然矛盾與錯誤叢生。固然一時間錯誤的說法或口號也能操作政治主張，但必內傷，積久傷重就爆發大病，受傷更重，現在的情況就是多方同時受傷發病。受傷最重的就是國民黨，現在開始輪到民進黨，民眾黨是太幼齒，還沒輪到罷了！

受傷者都不想示弱以便宜他方，皆要硬挺示強，又無實現一己願望的現實條件，形成難解的惡性循環，讓老美從中獲利，更具有煽動玩弄兩岸情勢的題材與機會，更加重惡性循環。由於影響兩岸關係最關鍵的金鑰匙在台灣手上，要解開這個惡性循環的金鑰匙不在老美與中共手上。

今年要開始競逐2024年總統大選，短期間在台灣內部顯然無法寄望民進黨能用好那把金鑰匙，只有國民黨與民眾黨在短期內有機會提出用好金鑰匙的思路，喚醒群眾，教育群眾，號召群眾，侯友宜與柯文哲因此正站在歷史的關鍵時空，立不世之功就在今朝了。

侯友宜若能迅速改正錯誤，凝聚人心，有機會勝選，但柯文哲很難。侯與柯兩人的大功不是當選總統，而應在於可精準診斷台灣之病，提出改善的「政治戰略」，喚醒民眾，教育民眾，左右開弓，共同針對紅與綠，這才是藍白合作唯一且有意義的機會。

不論是侯友宜或柯文哲，若能利用他們特殊的身分背景，精準論述，對民進黨全力打擊，揭露民進黨各方面對台灣所造成的危險與傷害，打穿民進黨的基本盤，對台灣必有偉大的貢獻，並為自己獲取長線政治紅利。

兩岸議題最能吸引注意力，投共或恐共言論已證明都是票房毒藥，侯友宜與柯文哲必須提出「有戰略反擊中共之能力的政治戰略論述」，沒有政治戰略就沒有獨立自主的能力，台灣自主，兩岸和平就是空話！若怕中共反彈，什麼都別談了！

要想突破兩岸關係，找到有利台灣的新好出路，就是要先有膽，才可能會有真正到位的見識，有膽識才能搞出真正有用的政治戰略，才能真正博得人民的讚賞與支持！

這對柯文哲來說應該比較容易，因為是黨內老大與創黨人，對侯友宜會相當吃力，因為國民黨積累的錯誤太多，如今舊勢力依然堅持錯誤路線不改。就看侯的膽識了。沒有膽，就不會有真正到位的見識，就不可能論述出可以感動號召人心的內容，不可能做得出大事，新北市再大也沒有用。如果侯不敢，而柯敢也論述得出來，國民黨選情將大不樂觀！

（作者為自由撰稿者）