應俄羅斯總統普丁邀請，大陸國家主席習近平20日至22日對俄進行國事訪問。各方高度關注，在高規格國事訪問中的元首峰會，雙方會談什麼？我的觀察，三個主題：一、俄烏戰爭；二、戰略合作；三、遠東開發，順序越後越重要。

俄烏戰爭開打已逾一年，目前戰況膠著，雙方代價均大，所以停不下來，是美國還不想立即叫停，因尚未充分實現整垮俄羅斯的目的。由於俄烏雙方與中國關係均素稱良好，戰爭開打未久，中方即試圖調停，上月開戰周年之日，更發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》。

緊接著，3月10日，中國成功調解促成互為世仇的沙烏地阿拉伯和伊朗復交，更讓中國角色備受各方期待。這次習普會晤，確實觸及此一問題，習近平結束訪俄後也將與烏克蘭總統澤倫斯基通話，中國之善意與用心，昭然可見，雙方簽署聯合聲明，短期內能否透過和談解決烏克蘭危機，這只能讓時間來給答案。

就中國而言，比調停俄烏戰爭更重要的，是中俄如何深化戰略合作，來共同對抗美國霸權對兩國日益升高的敵意與施壓。再者川普上任未久的2017年年底，美國公布《國家安全及國防安全報告》，就將中俄兩國雙雙定位為「修正主義強權」，意謂兩國將對由美國一手主導建構的國際秩序加以修正，從而挑戰及威脅美國利益。

美國以烏克蘭為餌逼發俄烏戰爭，即是想先搞垮俄羅斯，然後再傾全西方之力對付更難對付的中國。日前中國發表《美國的霸權、霸道、霸凌及其危害》，即是一篇高舉反對美霸的「檄文」，換言之，中美相互敵對立場均已鮮明，接下來就是如何合縱連橫，強化陣營，協調戰略的問題，作為同一陣營的中俄雙方領導人，當然有必要進行一對一的非公開會談，深入討論。

相較於前兩者，一個或許讓雙方尤其是中方更感興趣的新主題是遠東開發。俄羅斯早有開發遠東的計畫，一早是計畫用自己的力量來開發，比如著名的遠東一公頃政策，失敗了；後來有一陣子寄希望於日本，但也因各種原因始終未曾成，如今以俄日關係的惡化及日本國力之弱化，這條路更行不通了；現在，由於俄烏戰爭導致俄國元氣大傷，不得不寄希望於遠東開發，但又無力獨自進行，很自然，尋求中國的合作成了唯一可行也最佳的選擇。

開發遠東，俄羅斯有地有資源，但其他什麼都缺：中國有資本、有勞力、有技術，甚至還有在凍土地區世界獨有的基礎建設能力，雙方互補性之強世所罕見。去年底，「西伯利亞力量」天然氣管道全線貫通，目前要討論合作的是「西伯利亞力量」的2號管道。除此之外，雙方也將討論興建一條由中國東北出發，向北沿太平洋，穿越俄羅斯阿穆爾州、薩哈共和國及馬加丹州，直抵北極海的鐵路。此路不僅沿線資源（能源、礦產、木材）豐富，而且直通北極海，完全繞開了從中國東部出發，經日本海、穿白令海峽才到北極海的遠路，大大縮短了中國與歐洲之間的運輸，可視為是中歐之間的第三條「冰上」絲綢之路。

「新冷戰」的開啟，正在揭示著一個國際關係、地緣戰略及中國地位的全新時代到來，值得高度關注。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）