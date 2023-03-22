選舉勝利至上，提名以推舉最有勝算候選人為首要考量，至於初選，雖於黨內民主有益，於排解紛爭有益，但也可能適得其反，造成無窮紛擾，內鬥激烈，甚至推出非最強候選人。

2024總統選舉，國民黨選情大勢走強，潛在候選人頗有一搏實力，大可直接徵召，以期全黨一氣，共同協助候選人奔回本壘得分。黨主席朱立倫22日宣布，2024年總統大選，經過共同決定後，將採取「徵召」。這個決定有魄力、有策略，為國民黨總統勝選擊出一個好球。

朱立倫這個提議並非他個人獨斷獨行，而是經過黨內廣泛徵詢而達成的共識。他表示，針對2024總統大選，過去這段時間已徵詢各縣市長、立院黨團成員後，大家共同認為應該採取徵召方式，由主席召集、祕書長、立法院黨團總召以及各在地執政縣市長一起參與提名，共同全力輔選拚勝選，也避免爭議。這個方式獲得中常會認同。

國民黨連續兩次總統大選慘敗，同日投票的立法委員選局也慘兮兮，不但讓國民黨失去主導國政的權力，而且造成政黨政治的嚴重失衡，民進黨一黨獨大，仗勢恣意妄為，權力、人事、政策一把抓，造成嚴重的政策偏誤與濫權貪腐。好不容易捱過兩個4年，現在才到扭正偏倚、改弦更張的時機，國民黨如果把握不好，選舉再敗，則不但黨的生機趨於滅裂，兩岸關係將更惡化，極可能招來兩岸之間的戰禍。

在這個歷史性的關鍵時刻，國民黨別無選擇，只有以最平順而有效率的方式推出最強候選人，以免在具高度競爭性的提名過程中激化內鬥，既重傷了總統候選人的元氣，也撕裂了黨內的團結，分化了一致對外的力量。尤其是總統候選人，民進黨已經定於一尊，賴清德好整以暇，可以從容上陣，以舉黨之力痛擊在野黨候選人。國民黨雖有民調超高的侯友宜可以昂揚出戰，但如果須先經過3、4個月的黨內競爭與廝殺拼鬥，未來上場參戰之時已是滿身傷痕，而且遭受黨內因初選而產生的離心力拉扯，勝選機會勢必挫損。

2024年大選，朱立倫以總教練的角色自我定位，當然要整合黨員意見、凝聚黨內共識，推出唯一勝算機會濃厚的侯友宜上陣。侯友宜參選雖然稱不上黨內一致性共識，但別無其他有共認而可共同接受的具勝算人選，所以別無選擇，毋需再用競爭性程序推舉總統候選人。

上次總統大選是一個教訓，韓國瑜雖然有缺陷，「落跑」參選的正當性也不夠，但聲望與支持度無人能及，如果直接徵召，讓他不必主動參加初選，也許所受到的攻擊不會那麼多，最後也不致於輸得那麼慘，甚至有罷免案不過關的機會。當時的黨主席吳敦義存心不正，處置不當，鑄下慘敗的惡果。

朱立倫主席這回操盤縣市長選舉表現突出，選績可觀，在黨內的決策過程擁有較高威望，而且體現了「無私無我」的諾言，為最強的母雞打造了一個適切的提名辦法。侯友宜現在可以從「好好做代誌」平順轉軌到「好好做候選人」，為國民黨爭取勝利，也為台灣爭取永續和平的機會。