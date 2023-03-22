3月20日經濟部公布台灣今年2月份外銷訂單421.2億美元，較去年同月份減少18.3%，為連續第6個月下滑；其中接單主要地區的接單金額均較去年同月份減少：美國及歐洲分別減少12.6%及13.1%，中國大陸及香港則大幅減少35.5%。

外銷訂單統計是尚未生產的接單金額，因此是領先指標，有別於作為落後指標的海關出口數字。此外因外銷訂單統計包含業者接單後在台灣與海外的生產 （例如今年2月訂單金額中有48%在海外生產），因此訂單與出口未必同方向變動；但若訂單持續減少，除非在台生產比重大幅提升，否則出口不易增加。台灣的出口亦已連續6個月下降，此與外銷訂單的下降自是高度相關。

台灣外銷訂單及出口連6降，除了因為國際景氣不佳，可能更值得關注的是源於全球供應鏈重整的因素。供應鏈重整從以下面向直接間接影響台灣。

首先，新冠疫情期間飽受斷鏈之苦的歐洲及美國，疫情過後偏重供應鏈的彈性與韌性。供應鏈管理思維，也亦發由Just in Time（JIT） 的成本考量轉變為 Just in Case（JIC） 的風險控管。因此，對當前許多歐美企業而言，選擇生產供應鏈上的合作夥伴時，遙遠的亞洲之吸引力也已不若從前。美國及歐盟本土之外，加拿大、墨西哥等地，在風險考量下逐步脫穎而出。更關鍵地，除了業者的自行決策，歐美許多國家亦將「平行供應鏈體系」的打造，列為重要政策目標；因此對亞洲及台灣目前的產業供應鏈地位及出口都將造成負面衝擊。

其次是美中競爭日益劇烈，不但加深美國對中國訂單的移轉效應，也間接導致台灣對中國大陸出口的減緩。去年第四季以來，美國從中國進口製成品的比例快速下滑，但同步從歐盟進口的比例迅速上升。美國自墨西哥、加拿大和南韓進口的增速也明顯高於中國；可見美國對中國降低進口，並把訂單轉移至鄰近的墨西哥和加拿大，以及歐盟和東亞盟國南韓等國家。

另外值得注意的，是美國對中國的訂單移轉，並不單是晶片、手機等機電產品，而是包含了皮革、橡膠、塑料、玩具、傢俱等化工製成品及勞動密集產品，因此貿易轉單的範圍並不僅限於高科技產業。當許多對美中競爭的關切聚焦於美國去年通過的《通膨削減法案》或《科學及晶片法案》時，其實由美國政府主導積極建構中的「印太經濟框架」，也可推測美國試圖全方位地遏制中國的出口。

上述背景下，台灣的出口自去年9月至今連續6個月下降，且對中國大陸及香港的下降幅度最大，也就不足為奇。財政部3月7日公布台灣今年2月份出口金額310.5億美元，相較於去年同月份，除了對日本小幅增加1%之外，對其他主要出口地區亦全面下滑（對中國大陸及香港下滑30.2%、東協11.1%、美國13.7%，對歐洲則下滑4.8%）。另外以11項台灣主要出口品項來看，今年2月份出口除了礦產品較去年同月增加外，其他10項也全面下滑，包括電子零組件、資通、金屬、化學品、塑橡膠、光學器材、紡織品等等；顯示美中較勁，台灣未蒙其利，先受其害。

最後，世貿組織（WTO） 對2023年全球商品貿易成長的預測，自原本（去年4月）的預測值3.4%，大幅下調至目前最新（去年10月）的預測值1%；且依其他各項指標，今年4月可能將再進一步下調。全球貿易的大餅停止成長甚或萎縮之際，各國之間的競爭就將更為激烈。去年1月1日生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將對成員國的供應鏈地位及出口有所助益，例如南韓去年對RCEP成員國出口大增，成為世界第6大出口國，亦為台灣日後出口競爭的警訊。

（作者為香港北威國際集團董事總經理，國立台灣大學財務金融系兼任教授）