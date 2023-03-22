國民黨黨主席朱立倫22日宣布，2024總統提名人選將採取「徵召」方式，換言之，國民黨將不會舉辦初選。

儘管在民進黨已確定由副總統賴清德代表參選2024總統後，國民黨此時才決定提名方式，時序上已經顯得有些落後，不過，這個做法至少可以避免發生如上次大選有5位總統參選人的亂象。當時幾位參選人的支持者彼此攻擊，再加上郭台銘不願接受初選未能過關的結果，又是罵人又是退黨，搞得整個國民黨烏煙瘴氣，嚴重撕裂泛藍陣營，讓民進黨好整以暇，最後蔡英文大贏。

這陣子以來，不少泛藍支持者心中非常焦慮，一方面擔心民調不高的朱立倫可能挾黨主席之便，給自己投入2024的空間；另一方面，又擔心當年怒退黨證、現在大言不慚說：「在等國民黨一套辦法」的郭台銘，再攻大位。

所幸朱立倫已暗示他會努力成為「伯公2.0」，也就是仿效當年的黨主席吳伯雄，以無私態度擔任「造王者」，自己不選，因而成就了2008年馬英九順利當選總統。

但是，郭台銘似乎還未退出。甚至國民黨已決定採徵召方式了，他的支持者仍然高喊郭台銘還是有機會，因為既然不辦初選，那麼民調最高的侯友宜也不見得有勝算。這話實在矛盾。其一，誰說徵召就不會參考民調？其二，顯然支持者也知道郭的民調不是最高。

選舉本就是民意的展現，國民黨有什麼理由不讓民調最高的人取得代表權？更何況郭台銘直到現在都還沒有申請重回國民黨，難道是要藍營鋪紅地毯恭迎他班師回朝嗎？如此投機、托大，實在令人難以接受，郭台銘還是趁早死心吧！