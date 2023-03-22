台灣民風純樸信仰堅定，每每在祭祀祈禱的時候總知足的向神祇請求「風調雨順、國泰民安」，而刻苦耐勞的百姓總是秉持在地番薯精神，於逆境中反求諸己、自我要求，但實則壓力過大了！多數時間真的委屈了！

就在2年前（2021年）的這個時節，逢58年來最大的乾旱，當下輿論就抨擊蔡政府後知後覺，人工造雨時機過晚，突然的限水禁令，讓各行各業受到嚴重打擊，連帶乾旱影響農作物收成，損失更是難以估計，而後遲來的梅雨緩解旱象，卻造成洪澇災情，居民哀鴻遍野。

如今又是禍不單行，旱災再臨，重蹈覆轍，各地紛起祈雨儀式，在科技發達的現代，竟頻頻寄託在鬼神不可思議的力量上，實際可以人為謀事策畫的方式卻撒手不管，民生社稷的根本在於生活無虞，竟難如登天，牽一髮而動全身的常態匱乏，將如同骨牌效應一張張倒下。

大地沒了雨水滋潤，不僅農作物、牲畜，枯萎頽靡，原本可以用來舒緩缺電危機的水力發電系統，完全起不了任何作用，近期大量缺蛋的窘境，無法改善，主管機關只會狂開支票，卻通通是兌不了現的芭樂票。澎湖雞蛋糕名店，因為有錢也買不到雞蛋，已被迫歇業休息，公部門就因為捧著鐵飯碗，所以倒不了，也關不掉！應作為而不作為的後果，受苦受累的還是可憐的台灣人民。

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