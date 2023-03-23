最近台灣離島相當不平靜，在馬祖，今年2月因為兩根海底電纜被切斷，馬祖居民處於斷網狀態。此一事件凸顯出台灣與離島安全出現脆弱性。據了解有關單位表示，初步調查顯示，是一艘大陸漁船和一艘貨輪導致了海底電纜斷線。由於電纜維修船很少，所以當地居民要等到4月下旬才能完全恢復上網。

另外，在馬祖莒光地區官兵因為在沙灘留字抱怨沒肉吃。軍方表示，這位官兵是抱著「好玩」的心態，在沙灘寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜是白飯」，被居民拍下，引發軒然大波。

至於金門則發生一名上兵逃亡到中國一事，據軍方研判，陳兵應是欠債叛逃，而且是有計畫所為，因二膽島海面警戒線之外，遍布大陸漁船，陳兵可能認為只要游到大陸漁船旁求救，便有希望到對岸，於是賭一把。

除此之外，今年五月是中國福建泉州向金門供水工程正式通水5周年。央視新聞報導宣稱，工程建成後，將為晉江、金門等地構建「雙水源、雙線路、多調節」的供水保障體系，大幅提升福建向金門供水的水源保障水準，「促進兩岸融合發展」，堪稱兩岸和平、共生、共榮的典範。

這些離島軍居民遭到不少生活上的考驗案例，顯示灰色地帶衝突關連，值得關注。

灰色地帶衝突現身離島地區

所謂灰色地帶衝突，包含面向有：從外交、經濟壓力到媒體輿論操縱、網路攻擊，再到準軍事人員與非正規部隊相互配合。從上述這些事件背後可能都是灰色地帶衝突的劇本，包括電纜被切斷、網路不通、逃兵叛逃、軍隊吃不飽、金門馬祖對中國沿海地區的經濟依賴，或者退將去參加黃埔軍校建軍慶祝活動，甚至是前總統馬英九以祭祖名義訪問中國等等，每項都可以被拿來當作認知作戰操作，每件事都能透過心理戰、資訊戰，撼動軍心與民心，這種打擊民心士氣的灰色地帶衝突，看來早就出現在離島周邊地區。

灰色地帶戰術的目標是在不引發軍事反應的情況下，達到削弱敵方意志與決心之目的。如果沒有相對的實力能夠反制這種複雜、多層次衝突的手段與能力，可能會帶來嚴重的安全、主權與經濟挑戰。

國軍重心放在反封鎖策略上

除了，灰色地帶衝突挑戰之外，有鑑於2022年8月中國人民解放軍大規模演習中，在主要港口的行動，包括制空權的確立、海陸打擊的運用、反潛作戰得到了實踐。國軍將新的反制策略放在如何突破中國對台封鎖策略上，根據2023年3月13日台灣國防部提交給立法院預算報告，其內容提到，2023年台灣的國防開支將側重於為中國將來可能採取的「全面封鎖」戰略準備充足的武器和設備，包括增加F-16戰鬥機的零部件和武器庫存等。預算中優先考慮美國製造的武器，包括毒刺防空導彈以及海馬斯高機動性多管火箭發射系統（HIMARS）移動火箭發射器。

美國國防情報局前任官員朗尼亨利（Lonnie Henley）評估，「中國有能力長期封鎖台灣西海岸機場、港口。封鎖包括對台灣關鍵設施的打擊、破壞港口、機場、海上通道布雷，以及對關鍵資訊系統基礎設施的網路攻擊等，這種長期封鎖恐將摧毀台灣政治與經濟制度，逼迫投降，是中國的目的之一」。朗尼亨利認為，「台灣與美國打破中國對台長期封鎖絕非易事」。

離島也需要新的反制策略

2023年3月前中國國務院總理李克強發表政府工作報告提到，軍事戰略方針「要圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，『邊鬥爭、邊備戰、邊建設』」其中包括周邊海域，包括台海。

灰色地帶衝突，這是一種低於常規軍事衝突的門檻，是一種能降低國際性的干預，區域衝突本地化，而非國際化的伎倆。尤其是針對關鍵設施的打擊，經常是俄羅斯切斷烏克蘭的能源、電力、天然氣管道，慣用的伎倆。難保哪天，兩岸關係又陷入緊張狀態，供水系統遭到攻擊，無水可用不無可能。

如何確保離島前線安全，恐怕國軍也得在離島最前線，「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」。尤其是，離島地區與周邊海域可能成為「海上混合戰」的戰場，除了反封鎖新策略，如何規畫一整套因應灰色地帶策略，值得相關單位思考。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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