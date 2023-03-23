中國國家主席習近平20日至22日訪問俄羅斯，在國際上受到高度關注和廣泛解讀。這是習近平繼續當選國家主席後的首次出訪，也是新一屆中國政府的外交開篇之作。與此同時，鑒於俄羅斯是烏克蘭危機的當事國之一，中國最高領導人訪俄，能否有助於危機解決，成為國際輿論的焦點。

對於中俄而言，雙邊關係通過此訪進一步拉近，反映出兩個主權國家間的正常交往，未受複雜的國際局勢影響。而對於外界關注的烏克蘭危機問題，可從三個方面尋找答案。

一是時機。雖然坊間此前已流傳習近平將訪俄的消息，但實際成行日期比外界預期要早。元首外交的促成，背後必有多重力量推動，其中很重要的一點便是時機，而當前烏克蘭危機的演變正處於關鍵時期。

烏克蘭危機爆發已逾一年。如今，俄羅斯與美國、北約的鬥爭處於白熱化階段，或預示著衝突的擴大化、長期化，令外界普遍擔憂。在這個時點，中國最高領導人訪俄，是中國為勸和促談發揮建設性作用的一次具體實踐。

二是聯合聲明。在中俄元首共同簽署的聯合聲明中，關於烏克蘭問題，「俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞。俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。」雙方強調，「負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑」。顯然，這是在向外界釋放和平、理性、有助於局勢降溫的重要信息。這也是中國外交部稱習近平此行為和平之旅的重要原因。

導致衝突的原因不盡相同，但解決衝突的方式無非兩類：戰爭或和平。中國領導人選擇和平，並帶著「政治解決」的中國主張同普丁見面，旨在尋找和談的可能性。習近平在會談中說，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。

普丁表示，俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。此前，烏克蘭也已表示，讚賞中國提出的政治解決烏克蘭危機立場。在烏克蘭危機延宕僵持的情勢下，國際上任何勸和促談的努力，都理應值得珍惜。

三是美方反應。面對中國的勸和促談，美國白宮國安發言人柯比竟表示，「呼籲停火是不可接受的」。為什麼美國政治人物公然作出這種表態呢？

其一，近年來，美國一些政客「逢中必反」，製造、放大「中國威脅」，從而穩定美國自身的同盟體系。當前，俄烏衝突其實是在嚴重消耗歐洲，借此復活北約並壓制歐洲戰略自主性。北溪管道被炸等事件凸顯美歐利益分歧。美國需要製造中俄聯手威脅其同盟體系的假象，以穩定並強化其同盟體系。

其二，俄烏衝突和美國的國家利益有關。日前，美國國務卿布林肯表示，俄羅斯想用自己的條件來實現停火，美國則繼續反對俄烏停火。布林肯言辭意涵頗豐，釋放的信號十分明確：中國想當和事佬助俄烏停火，此舉有礙美國利益。

俄烏戰場上不涉及美國一兵一卒，但是，美國通過炸毀北溪管道，切斷歐俄關係，推高俄烏軍事對抗和核戰爭風險，從而借戰爭實現地緣政治和經濟利益最大化。

一方面美國利用制裁機制，削弱了俄羅斯的經濟、軍事和技術實力，重振了美歐之間的「跨大西洋聯盟」，擴大了北約的地域範圍和威懾力量；另一方面，從經濟利益來看，美國非政府組織保衛民主基金會的一項最新研究認為，美國可從烏克蘭衝突中，通過出售情報、武器等途徑獲取至少217億美元直接財政收益。

對此，中俄在上述聯合聲明中數次點名美國，表達不滿。雙方指出，美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定造成消極影響。表達不滿意味著中俄都很警惕，烏克蘭危機的矛盾雖與俄烏兩國有關，但解開矛盾的鑰匙卻在美國手中。（作者為大陸資深時政評論員）

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