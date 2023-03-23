日本、德國二戰時所發動的侵略，戰時，造成數千萬人死亡，戰後，也為世界帶來了混亂；貧窮、飢餓蔓延各地。1946年發生世界性的糧荒，在亞洲，日本、南北韓均不能倖免，中國大陸的湖南、河南、廣西、廣東數省，因受到1944年日軍所發動一號作戰的破壞，受害最大、最深。

幸運地台灣，聯合國救濟及復建總署（UNRAA）心目中的糧倉，戰後初期（1945）雖然有30.7萬噸稻米的缺口（32.5%），但靠著產量豐富的雜糧，也度過了一次「無米的米荒」（李連春用語）。之後，由於適宜的氣候、勤奮的農民、運作良好的基層農會組織，再加上及時運來的肥料和大量回鄉的南洋軍伕、軍屬，使得糧食生產得以在1946年一期稻作後，迅速回復到自足的狀態（聯合國評估）；但1946年底，卻因糧商囤積、惜售，導致市場供需失調 （農委會「農業知識入口網站」: 關鍵年代的米荒經驗）。

所幸，搭配著產量豐富的蕃薯（台南貢獻最大），全島居民大致免於挨餓，因而度過了一次「有米的米荒」（李連春用語）。同時，由於台灣長官公署的堅持，1946年大陸數省飢荒最嚴重時期，台灣的稻米，除民間少量走私到日本外，並未流向大陸。1947～1948年，省府主席魏道明放行、內運了約3.6%的年產量。1949年，陳誠主政，他甚至親函蔣介石：婉拒內運3000噸軍米的要求。1950年下半年，既使前一年內增加了大陸遷台約100多萬的人口，台灣已開始出口稻米2.3萬噸至糧食緊張的日、韓等地；翌年，外銷量更達10.3萬噸（農復會報告）。

1.戰後世界性糧荒

1946年世界性的糧荒，日本、南北韓均不能倖免。在亞洲，以中國大陸受害最深；其中又以河南、湖南、廣西、廣東4省受害面積最廣。當年聯合國宣布：中國有災民3千萬，其中有700萬人生活在飢餓線邊緣，亟待救濟。

（中央社）聯合國善後救濟總署署長李門，本晚書面報告：各收復國家內，小麥及其他食糧奇缺，所發生之危險情形，據稱：管見所及，以為此戰爭結束以來，面臨各聯合國家之最大危機。今冬歐洲及遠東之男女老小遭受飢餓者，為數之多，實超出近代歷史中任何一時期，李氏並稱：聯合國救濟善後總署，關於食糧一項，一月份所需總數達70萬噸，然其運出字數僅為40萬噸，就目前情形論，二月份（1946）數量可能更少， 李氏並謂關於此事，渠將與英美加及澳洲當局續磋商。（圖／炳文提供）

【目前餓斃人數，較戰時任何年為多】「美新聞處華盛頓六日電」杜魯門總統本月下午發表聲明如下：世界已普遍發生糧荒，其嚴重程度為現代僅見。今日在飢餓線上掙扎，甚或確係餓斃之人數，較戰時任何一年或全部戰爭期間為多。美國及其他國家，已運載數量空前之糧食至兵爂地區，唯最低限度之需要與可獲之量，相去甚遠。（圖／炳文提供）

（1946.3）聯合國稱 : 世界飢餓淒涼，建議實施「糧食配給」

聯合國善後救濟總署署長李門向聯總報告：各收復國小麥及其他糧食奇缺，聯合國面臨最大危機。並宣稱人類飢餓最為淒涼的情況已臨到。 李們向聯合國建議，為救濟千百萬人飢餓，各收復國應實施糧食配給制。

（1945.11）德國糧食頗為隱憂

艾森豪元帥在德國占領區報告書：德國的糧食供給現在不足，不能維持配給，僅能供給全人口6成。

（1946.2）美農業部報告：世界糧食問題嚴重

美聯合糧食局：估計世界缺乏糧食100萬噸。將成為1946年歐洲農產品之最嚴重問題。

1946年，歐洲營養不良的兒童。（圖：UN／炳文提供）

維也納1946，歐洲居民在垃圾中找尋殘食。（圖：UN／炳文提供）

【未完待續，炳文專欄每周四刊出】