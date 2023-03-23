今天，大家都在議論「疫後」話題，如「疫後世界」、「疫後世代」、「疫後經濟」包括「疫後大國關係」等。 其實，人們大都不是專家，也不佔有全面、準確的疫情資訊，只是憑直覺，就認為疫情已經過去。 但是，看看剛結束的中國「兩會」，特別是設定2023年經濟增速為5%，就可以清晰讀出一個信號：務實的計劃制定者們認為：「疫情尚未過去」。

「疫情尚未過去」，是這次兩會給人的直觀印象。 所有參會者都帶著口罩，具體的「准閉環」規則或有鬆動，但熟人親友轉送的「兩會紀念照」還大都是「面目皆罩」。 可見大會會務組和參會者對疫情的警惕性並未放鬆。 而更加說明問題的是，今年的政府工作報告中，最受關注的經濟增速指標，被設定為5%。

眾所周知，中國經濟增速設定，已經成為世界經濟的重要風向標，許多人（包括政府、企業等）都在等待中國政府工作報告（日經新聞稱為「東方國情咨文」）發佈這個指標，從中解讀目下中國政府的形勢判斷、政策趨向等諸多資訊，作為自己的主要參考。 事前多數國際評估機構都預測中國今年增速會設定在5%至7%，我事先估計為5.5%至6%），主要是出於對「疫後報復性增長」或「反彈性復常」的常識判斷，例如2020年增速為2.3%，2021年設定增速為6%，實際增長為8%左右。 2022年增速只有3%，今年設定應該至少不低於2021年的水準。 同時，面對今年就業1200萬的指標而言，也需要一定的增速支撐。 更重要的是按照中國第二個百年目標：到2035（或2049）的發展目標（即2020至2035年15年GDP翻一番，每年平均增速不能低於4.7%）要求，而2020和2021兩年平均增速只有4%左右，2022年為3%，那麼，無論從哪個角度考慮，只要可能，2023年都應該設定在6%左右，因為越往後發展， 基數越大，調結構等難度越高，要走向高質量發展，增速就越發難以提升。 當然，我本來就主張不必過分拘泥GDP指標，應該以發展品質和民眾實際感受為主要訴求。 但具體的「穩就業」要求和上述「兩步走」的中長期目標，也是有內在邏輯關係的，並非調整發展理念就能完全解決。 而且，人們注意到，即使是這個略顯低調的5%指標設定，李強總理還明確指出「即使這個目標，實現也不容易」。 可見，在務實的中國政府眼中，當今的形勢是多麼嚴峻！

近年來，國內外形勢確實很複雜，百年變局、世紀疫情、俄烏戰事、經濟動蕩等「多重超預期因素」疊加發酵，被定位為「風高浪急」甚至可能走向「驚濤駭浪」的「動蕩變革期」。 但最近中國政府還不斷強調「不確定、難預料因素很多」，這裡，「疫情尚未過去」，就是一個至關重要的負面約束。 在我們大多從其他角度如中美關係、俄烏戰事等進行壓力測試時，中國政府似乎仍然在關注「疫情」。 經過幾年的抗疫實踐，人們應該能夠理解中國各級政府對「疫情」的重視以及治理特點和苦衷，雖然「基本完成了去年的發展任務」，但設定今年的增速目標，還是不能貿然向「疫後」復常進行「跳躍性過渡」，「穩字當頭」（主要是穩增長、穩就業、穩物價）作為政府主動塑造的一種社會取態，正與上述「動」特別是「疫情尚未過去」 等負面壓力形成了一種相持的平衡狀態。

正是基於上述對今年國內外形勢及中國社會經濟現實特別是「疫情尚未過去」的客觀評估，本著實事求是的態度，「今年政府工作報告」中明確提出「三要」作為基本方針：「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」。 「疫情」還是擺在首當其衝的位置。 對此，可能每個人隨時隨地都不可掉以輕心。

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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