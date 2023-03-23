有幅漫畫（作者季青），描述馬英九與蔡英文這兩位前後任總統，正不約而同地拿起行囊，一個往東走，一個往西走，各懷鬼胎，十分滑稽。

對這幅漫畫最好的註解，就是5個字：「戰爭與和平」。

往東走的那位，是在「返國述職」，從她美國老闆那邊接受新的指令，告訴她如何將台灣帶向戰爭第一線，何時可以進行「焦土政策」，何時可以撤離所有的獨派官員到美國，尋求政治庇護。

往西走的那位，是在返鄉掃墓、慎終追遠，告訴大陸人民：咱們都是華夏祖先的後人，相煎何太急？ 非得要互相毀滅才能解決兄弟之間的矛盾？ 相互毀滅以後，誰是鷸蚌相爭的得利者？

白人帝國主義組成的「新八國聯軍」，真的會在乎兩岸華人的生命與財產安全嗎？他們真的在乎台積電「不能垮」嗎？那麼為何還有個「終極計畫」寧可炸毀台積電，也不讓它落入共軍之手？

往西走的那位真博士，即令在獨派的抹紅、潑糞，1450綠網軍的集體圍剿之下，也要設法爭取兩岸和平。

往東走的那位賈博士，在獨派的簇擁歡呼聲中，到美國去演講、領獎，努力爭取個人的虛名，卻對台海和平毫無貢獻。她只想邀請更多美國政客來台灣訪問，設法激怒對岸對台動武，順了美國的意。

這兩位領導人都是台灣人民用票選出來的，但是他們會給台灣人帶來的結果卻很不一樣！

明年，台灣人民又要用票來選擇「戰爭」還是「和平」了。 結果全在選民一念之間：如果選擇了和平，兩岸同屬一中，可以和平共存共榮；如果選擇了戰爭，那是自找的，因為：「民主，就是自作自受」，怪不得別人！

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