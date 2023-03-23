國民黨中常會22日無異議通過，確定以徵召方式提名總統參選人。國民黨總統提名，看似塵埃落定，卻非必然。

徵召提名的候選人，一定是最強的嗎？勝面一定最大嗎？2024大選，三腳督已然成局，徵召提名的候選人，一定能團結眾人，也能贏得第三方的尊敬與合作承諾嗎？被徵召的候選人，真能贏得多數選民的認可嗎？徵召提名，輸了大選，責任誰扛？

以目前民調呼聲最高的侯友宜為例。徵召令既出，一向謙稱「侯侯做代誌」的侯市長，自將華麗轉身為總統候選人。然而，徵召之舉，何嘗不是為他的萬一敗選背書？也給侯有了敗選卸責的藉口。不給已經表態的黨內同志一個初選機會，卻直接徵召一位猶豫不決的直轄市市長，能服眾嗎？

徵召提名，若是需要與第三黨合作，第三黨真能推心置腹、心悅誠服？國民黨多年的幕後金主、霸道總裁，要不要列入徵召的考慮名單中？已表態、未表態的傑出黨內同志，如剛剛出版《大學的脊梁》一書、網路聲量超高的前台大校長管中閔，要不要列入徵召考慮名單？

徵召提名的決斷標準是甚麼？政治人格？品格端正、公正廉明，過往紀律要不要列入考核？民調？民意如流水，如何確定現時民調最高的人，一定是最後的贏家？有博士學位的，就是最佳人選嗎？博士學位和論文會不會反成爭議焦點？中央歷練過，擔任過六都首長的人，就是最佳人選嗎？現階段兩岸及中美台情勢，缺乏總體經濟概念、缺乏兩岸及國際政治論述能力的候選人，能不讓國外勢力從中作梗？能贏得大選嗎？

徵召，說穿了，就是少數人做主。2008年美國總統大選，共和黨徵召阿拉斯加州長莎拉∙裴琳擔任副總統候選人的「鬧劇」，殷鑑不遠，國民黨自當警惕。

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