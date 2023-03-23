猶如春雷乍響，馬前總統將回湖南祭祖並進行交流的消息公開後，震撼島內各界。藍營紛紛肯定，綠營則是大力批評。馬英九的大陸行，堪稱未演先轟動。

不論主政或在野，馬前總統都一再堅持遵憲行憲的重要。赴陸交流，不只是遵憲，更是行憲：承認大陸是我國國土，是遵憲，卸任總統帶隊前往大陸，則是以具體行動實踐憲法，藉此昭告國人中國大陸實為我國大陸，不只是不能放棄的市場，更是不能放棄的國土。相較於綠營去中反中，馬英九的大陸行，則是再中國化的復中之舉。

在兩岸政策方面，馬英九主政時，曾揭櫫先易後難的原則。加速兩岸交流，是易；與習近平在新加坡會晤，是難；而在綠營掌權時以前總統之尊親赴大陸交流，更是難上加難，否則不會延宕至今。近年藍營經常瞻前顧後，只要綠營反對的，盡量不碰，儼然成為綠營人質，甚至是糾察隊，幫著綠營約束藍營同志。如今勇腳馬不再憂讒畏譏，堅定踏出重大一步，等於為藍營、乃至於支持兩岸交流與融合的各界人士清理路障，開啟了大開大闔的機會與更寬敞的揮灑空間。未來兩岸關係也因此露出可以期待的和平曙光，劍拔駑張之勢或將暫緩，血脈相連之情可再抬頭。

中華民國卸任總統率隊赴陸交流，亦向美國與國際社會傳達一個重要訊息：兩岸中國人有智慧、有能力、也有意願自己解決彼此間的矛盾；兩岸關係國際化只會治絲益棼，造成下行螺旋，影響區域穩定。馬英九是帶著橄欖枝前往大陸，拒絕軍備競賽，不樂見美國將台灣武裝為刺蝟以坐收漁利，可謂此行的潛台詞；拆除兩岸衝突的引信，避免手足相殘的內戰，防止美日強權上下其手，可能是最大的潛在收穫。

綠營以意識型態治國，刻意仇中以攫取政治利益，過去多年似乎無往不利而變本加厲，企圖一條道走到黑。但是路徑依賴理論提醒識者路徑雖可依賴，但只到轉折出現為止。馬英九的大陸祭祖交流之旅，可能就是台灣政情與台海情勢的關鍵轉折。（作者為前台視新聞部製播中心副主任）

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