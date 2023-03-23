宏都拉斯的國旗（中左）15日仍然在使館特區內飄揚。（資料照,郭吉銓攝）

過去一週，宏都拉斯傳來的外交警報，再度提醒我們過去七年如自由落體的邦交國數字，特別是邦交國雲集的中美洲，堪稱這幾年邦交國流失的重災區。

過去，我國能長期維持在中美洲的邦交國，依賴兩個重要因素。一是美國對中美洲國家龐大的影響力，二是中美洲國家間的團結。但是，這兩個因素已經快速消退。首先，中美洲是美國的後院，但是川普任內常因移民問題對中美洲威脅削減援助，雙方關係屢陷危機。拜登政府上台後宣示要加大援助中美洲北三角（瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多）。但是，效果顯然不如預期，去年六月美國舉辦的美洲高峰會時，左派總統卡絲楚反而是隨著拉丁美洲的粉紅浪潮拒絕出席。

其次，中美洲國家重視彼此間的團結，對外傾向一致行動。過去在墨西哥和哥倫比亞間的中美洲國家都是中華民國邦交國。但是，過去七年，我們在中美洲（不含加勒比海）的邦交國少了三個，如果宏都拉斯也失守，我們剩下兩個國家將成為少數，所謂的中美洲團結反而會讓留下的貝里斯和瓜地馬拉面臨很大的壓力。

上週末，拜登政府宣布派美洲事務顧問陶德前往訪問巴拿馬和宏都拉斯，希望協助穩住我國與宏都拉斯的邦交關係。以目前來看，陶德此行成效恐怕相當有限，這也可以理解。陶德雖然是拜登總統好友，也是拜登競選總統時的重要顧問。不過，拜登政府負責美洲事務的最高官員是副總統賀錦麗，而當初拜登邀請賀錦麗擔任副手時，陶德曾經公開反對。以彼此不合的兩人共同經營中南美洲，成效令人擔憂。

事實上，去年在洛杉磯舉行的美洲國家高峰會即由陶德承辦。但是，宏國卡絲楚總統卻以沒有邀請古巴和尼加拉瓜等國拒絕出席。看起來，陶德不見得能充分掌握宏都拉斯方面的想法。以這樣的交手經驗，陶德往訪能否扭轉局面，實在不能有太高期待。拜登政府大概也了解陶德的局限，所以布林肯才強調是否與台灣維持邦交是各國政府的主權決定，還補充說明美國自己也採取一中政策，只承認北京政府，彷彿要為此行預防針。

再進一步說，邦交國紛紛求去，政府都不需要檢討嗎？當然要！

一是預算優先性，蔡政府到底有沒有把維持邦交當作對外政策的優先目標呢？看看今年的外交部預算，八個中南美洲邦交國經建援助47億，平均一國6億。非洲一個邦交國，經建援助14億，沒有邦交的烏克蘭人道援助18億。從預算分配來看，蔡政府對於中南美洲邦交國還不夠重視。其次，過去兩年，立法院對國合會預算評估報告都指出多項技術合作計畫工程進度落後，並提到「拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」內容不完備、預算編列不合理、執行進度落後。這些問題，政府到底有沒有處理？有確實改善嗎？

民主政治應該是責任政治，過去四年接連六個國家與我國斷交，現在又一個邦交國岌岌可危。如果再有斷交事件，依然沒有內閣閣員為此負責，這還能稱為責任政治嗎？（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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