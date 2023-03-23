近年來，青年們被高房價、高物價壓得喘不過氣，基本的生存變得不再是每個人的權利，韓國作家高光烈在2021年底出了一本《我們，MZ新世代：準時下班？不婚不生？奉行極簡？帶你秒懂八年級生都在想什麼》，相信八年級生們看了都很有感觸，也許你有認同也有不認同處，不過我身為正中間的八年級生，應該很有資格分享一下。

青年貧窮？是誰偷走了年輕人的薪水

「低薪、通膨、物價飛漲」是八年級生出社會首要面對的一大困難，八年級生清楚在資本主義社會裡，金錢不可或缺。很多人為金錢賭上性命，也有人想盡各種辦法投資自己，更多人願意為了賺到更多的錢做好部分犧牲的準備。換個立場來看，公司能投入的人事費用有限，也會希望獲得最佳報酬率。公司給出優渥薪資，八年級生理應就會自動自發地努力工作;相反地，年輕人若無法獲得內心認為的合理薪資水平，就有可能走向不斷跳槽、兼差等循環。最近就連極耗體力且高風險的「外送工作」，也因為自由度高、薪資天花板高，變成搶破頭的職缺。

韓國作家林洪澤的《八年級生來了》一書中，指出八年級生把「為公司犧牲奉獻，最後會被棄若敝屣」這句話當成格言。八年級生如果覺得主管交辦的事項對自己的職涯有益，就會全力以赴。雖然八年級生嘴上掛著：「我討厭工作。」但他們也不否認公司能使自己受惠良多。若想差遣八年級生，就得告訴八年級生此刻交辦的工作對個人職涯有何幫助，畢竟誰都不想當免洗筷，如果有對職涯有益的專案，參與專案就相當於累積一項履歷。讓八年級生想成是為了自己，而不只是為了公司工作，現在做的事所帶來的好處不會只侷限在這家公司，自然能提高八年級生的工作效率。

Z世代單身經濟時代來臨

「不婚、不生、不買房、不買車」逐漸變成年輕人的口頭禪，過去嬰兒車裡的小寶寶逐漸被毛小孩給替代：與其生小孩徒增煩惱，降低自己的生活品質，年輕人更多地會選擇不吵不鬧的毛小孩來陪伴自己。單身經濟時代來臨，越來越多人選擇賺多少花多少的生活，畢竟置產對於他們來說是遙不可及的夢想，不如把握當下過好眼前的每一個日子。

你聽過嬰兒潮、X世代、千禧世代嗎？那Z世代呢？這是指1995年到2010年誕生的新興世代，在臺灣約375萬人，佔總人口16%。近年初入職場的新鮮人，就是Z世代的畢業生。相較於其他世代的最大差別是，Z世代的學歷更高，對科技的運用更得心應手，因在網路上吸收海量資訊、眼界更廣。Z世代與千禧世代、X世代最大的不同是，更敢對雇主說「不」，也更勇敢地對自己認為不公不義的事說「不」。

「少子化」是社會的一項警訊，對於Z世代來說生活不僅只是吃得飽、穿得暖，活得有品質才是生命的價值，但這樣也會更加深社會的貧富差距。

我都有今天不一定有明天了，我還想什麼未來

過去「無家者」也許只會發生在中老年人身上，但現在就在我自身服務的個案中，竟然有39歲的年輕遊民，這個是相當嚴重的社會問題，坐在床緣上看起來已是滿頭白髮，歷經風霜的長輩，完全不像正值壯年的39歲，更無法想像一年前的他是位年薪破百萬的業務員。看到這裡，你應該充滿困惑，那為什麼他現在變成這樣呢？在短短一年內父母相繼過世，獨留下一間房子，不料不善理財的他竟然將自己的房屋以低廉的價格售出，更悲慘的是重病纏身遭公司資遣，以致於現在流落街頭，甚至連一處遮風避雨的角落都沒有。

父母在世以前，他就是位啃老族，雖然頂著年薪百萬的光環，但每月入不敷出，並且因為有父母當靠山及時行樂，曾經恥笑過認真努力的同儕。甚至仗著自己年輕力壯，不愛惜身體，以致於現在重病纏身，「我都有今天沒明天了，還考慮什麼未來？」是他的這句話啟發我寫這篇文章的動力，「躺平主義」是近年興起的名詞，我們永遠無法預測下一秒會發生什麼事，倘若這些社會生存問題無法解決，未來的臺灣社會著實令人惶恐。

每個人都有選擇人生的權利，但也必須為自己買保險

在這個社會上，光是剛出社會的新鮮人就有著貧富差距

我們沒有必要去批判樂意為公司盡心盡力的人，相對的也不需要去評論努力為自己生活的人，畢竟每個人重視的社會問題不同，但每個人都有各自的問題需要解決。

身為社會工作者，當我們接住了每一個被社會排除的個案時，也在預防社會問題的產生，雖然每個人都有選擇生存方式的權利，但也需為自己負責，當Ｍ型社會中的凹消失的那一天，要如何才能生存，將是Ｚ世代最大的考驗。（作者為小太陽社工師、專欄作家、大九學堂二期學員）

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