國民黨誰是最強母雞已經不言而喻，黨主席朱立倫雖未明說誰是最強母雞，但看得懂這場賽局的人，應該都認為侯友宜就是最強母雞。國民黨主席朱立倫22日宣布，2024年總統大選，經過共同決定後，將採取「徵召」。在侯友宜近日遭批民調下滑之際，國民黨決定採取徵召方式，有其道理。

一、徵召快速提出候選人，安撫焦慮支持者，守住基本盤。近日民調指出，國民黨社會支持度及侯友宜支持度都有下滑趨勢，原因不外大選候選人遲遲推不出來，給人觀感不好，這是一個非常危險的警訊，必須快速推出救急補強辦法才能解危。

朱立倫推出徵召，一則可以安撫焦慮支持者，二則能夠抗衡賴清德民調持續升高之勢，三則避免黨內紛爭不止，有助黨內整合，齊一大選步調與節奏。徵召既定，應即快速動作，不宜久拖，失去先機，難成氣候。

二，候選人徵召定調之後，黨和候選人即刻展開戰略部署，分別就內政、經濟、社福、治安、兩岸、國關等大政方針，即刻持續推出具體、可行、有效之策，讓人民有感的政見，使民意感受國民黨與候選人融入民間疾苦，深凜民之所望。

接續提出民之所欲的政見，即戰當前政府亂象與背離民意之處，使人民感受到國民黨與候選人的溫度，改善國民黨予人脫離社會感知的不夠親民之憾，挽回民意的支持，這是國民黨和候選人的當務之急，沒有片刻拖怠與稍緩之機。若此，方能抑制賴清德上升之勢，追上或超越之，始有勝算。

三、候選人徵召後，除了內部的部署與關係民意所望之大務，依序按驟推動外。攸關大選的訪美或其他重要出訪，即可陸續進行，開展外部友好與協助之力，有利出口轉內銷，擴大內外支持力量，有助大選克敵制勝之道。

綜合上論，國民黨推出徵召，必然是在救最強母雞，侯友宜自應深凜其境，戮力以赴，為民所望。

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