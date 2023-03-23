千呼萬喚始出來，國民黨中常會終於確定2024總統候選人提名方式以徵召產生，一時之間，藍營支持者士氣大振；但另一方面，各種流言揣測也隨之而起。說白了，拍板徵召雖然已經前進一大步，但「始出來」實際上還是沒有完全出來，只要最後的提名人沒有出來，都仍可能有變數。

據了解，國民黨中央將採協調式民調進行徵召，除了「最強母雞」侯友宜確定納入民調人選，黨內表態有意參選者不見得會被列入，反而有「非黨員」可能被列入民調人選。換言之，徵召並非黨主席想要誰就徵召誰，必須有理有據加協調，而內部的民調應該就是非常重要的依據。

所以，初選是公開進行，結果要公布民調；而徵召所採用的民調就有較大的彈性，而且結果不公布。但如果黨內互信不夠、黨主席罩不住異議，爭議空間就會隨之擴大，徵召的公信力瓦解，團結便成空言。

以當前情勢而言，這就可能形成侯友宜、郭台銘兩人「內戰」的提前開打，尤其後者按理、依民調，在確定徵召提名的方式後都應該算出局了，但卻因前述的不確定變數，導致仍有若干人認為郭仍有機會。

其中最大的關鍵當然還是在黨主席朱立倫的體認與決斷，而大勢與民心都很清楚，朱按理不應該也不可能逆勢而行，必然會全力朝勝選的正道挺進。但朱至今面對外界的各種質疑，總是未能一次說清楚、講明白，侯友宜也尚未真正展現領袖群倫的決心與魅力，這都造成誰配誰、誰卡誰的流言爭議不斷。

徵召還會有貓膩嗎？答案只有藍營主事者、相關人能負責地告訴大家。