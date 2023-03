最近國防部雞犬不寧,動蕩不安。先有全動法修法引發民怒,後又有日媒誣蔑軍中9成是共諜打擊士氣,前幾天又爆出前線官兵沙灘刻字求肉、假槍換真槍的窘境。而最新的新聞是二膽島有一上兵失聯,據傳該兵試圖游到廈門途中已被大陸海警救起,究竟是逃兵或投共,只怕一時之間也無法釐清。

在每一個苦難的時代裡,總有一些小人物只想卑微的活著,但是那些掌握權力的貪婪政客與無知的愛國愚民,卻都希望他們能夠光榮的死去。

這讓我想起了托爾斯泰在《戰爭與和平》書中所寫的一句話:「如果每個人都只為自己的信念而戰,那就不會有戰爭。」(If everyone fought for their own convictions there would be no war.)因為,個體差異的信念堅持,都必然會在有限度的衝突與妥協中找到平衡。但唯有愛國主義與宗教情操的集體洗腦,才能激發出民粹的熱情,大規模地讓一群人成為失智失控的殺人武器。

因此,戰爭從來不是為了解決爭議與維護正義,而是為了利益分配與權力鬥爭。歷史上發動戰爭的都是掌握權力的年長人與富人,但死的都是無權無勢的年輕人與窮人。這是戰爭最大的荒謬,但是在民粹的激情中,每個青年人都義無反顧,神聖地獻身。

這就跟韓國攝理教中,那些心甘情願侍寢教主的年輕女子一般。說穿了,戰爭在本質上就跟宗教無異,都必須絕對的排他、忠誠、服從、神格化與自我奉獻。因此我對任何形式的愛國主義與宗教運動都不置可否,一個真正成熟進步的社會,每個人都必須在集體無法自拔的激情之中,保留一點清醒。

我們無法對那個漂流到廈門的二膽島上兵做出任何評論與判斷,因為事實的真相如何尚未可知。但我要提醒那些高舉愛國主義而急著口誅筆伐,特別是那些政客與酸民們,在國族大義的大傘之下,何妨保留一點點的理智冷靜與悲天憫人。在動亂的時代,有人只想卑微的活著,而那些挑起戰爭怒火的人,才是最該被譴責的。

對我而言,所謂的有尊嚴,就是健康地活著,有能力買自己喜歡的東西,吃自己想吃的食物,去自己想去的地方,做自己喜歡做的事情,然後還能夠有餘力照顧好家人。拉高到國家的層次,就是國家安全,人民有錢,再簡單不過。

我絕對不會因為我們的總統到了哪個國家,會見了哪個議長,而特別感到驕傲、光榮、有尊嚴。正如同烏克蘭的澤倫斯基現在每天在鏡頭上接見這個、會見那個,但是在烏克蘭的國內,大概只有那些發了國難財的既得利益者以及民粹的傻子,才會在殘破的家園裡以及遍地的新墳中,覺得滿滿有尊嚴、有光榮感。一個領導人所能做出最愚蠢的事,就是把戰爭與貧窮留給下一代。這些戰爭販子,歷史自會對他們做出評價。

愛國主義可以麻醉施政的腐敗,轉移人民的焦點,凝結共識。不同的是,台灣從前拚的是腳踏實地的真實力,現在靠的是口沫橫飛的嘴炮,一進一退,令人不勝唏噓。

(作者為美國伊利諾芝加哥大學教授)

