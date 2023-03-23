2024總統大選，國民黨有機會重回執政，但沒有空間再犯錯誤。在勝選難求的陷阱中，國民黨有待提升、整合、動員、應變的事情太多了，在組織羸弱、戰力不強、士氣不高、成員不純、意見不一的困境中，要想打敗資源雄厚、組織強大、鬥志昂揚、選技高強、團結一心的民進黨，無疑是難度極高的挑戰。

喚醒民眾 贏回中間選民

國民黨主席朱立倫宣布總統候選人採徵召方式，這是一個切合實際需求的決定，唯有如此，才能免於紛擾、避免內鬥，便利及時確定及整合各方一致對外作戰，謀求勝選。在朱主席宣布徵召方式之前，國民黨耽誤了時效，犯了一些錯誤，遭到一些挫敗，以致黨的形象急速下墜，連帶也影響黨的可能候選人的民意支持度。

現在斷然決定徵召，前一陣子蹉跎的時程可以彌補過來，黨內針對提名方式與人選問題的紛擾可以減少，現在應該更有節奏地向前推進，且步步為營，不能再犯選策會那樣的大錯了。黨中央必須在提名過程中促進團結，廣泛凝聚共識，並且提出強而有力的論述，讓對民進黨政府失望的民眾另做抉擇，讓對台灣前景有疑懼的選民知所付託，讓國民黨得以刷新老邁的形象、拓展中間選民的票源，尤其要贏得年輕選民的心。

國民黨這回選戰訴求重心應是戰爭與和平的抉擇。民進黨仍會主打抗中親美牌，批鬥疑美論，將追求兩岸和平者打為投降派，把反對台灣獨立者貶為中共「在地協力者」、「舔中」派。國民黨近年來失去兩岸關係話語權，民進黨惡言攻勢凌厲，以致於主張「和中」者成為其口中的賣台者，促進兩岸交流與對話者被貶為中共同路人。

現在輿論氣候變了，越來越多民眾懷疑民進黨的抗中親美路線不但不足以保台，反將台灣推向兵凶戰危的險境中，不斷挑釁對岸卻毫無有力的護台方法。美國則是把台灣推向承受戰爭風險的第一線，要台灣大肆購買不對稱作戰的武器、要準備打城鎮戰、要布雷、要延長役期、要將16歲以上青少年造冊動員，其目的無非是要把台灣做為引戰誘餌，變成消耗中國大陸實力的接戰區，成為刺蝟與豪豬，拖住共軍並將其磨損，即使台灣變成焦土也在所不惜。對於民進黨與美國合謀，陷台灣於不利，國民黨應該設法取回兩岸關係的話語權，喚醒民眾洞悉民進黨政府與美國給台灣帶來更大安全危機的不義，在保護台灣和平與誘發台海戰爭之間做出明智的抉擇。

發揮戰力 組織影子內閣

「內政牌」國民黨也可打得虎虎生風，畢竟民進黨執政7年來不但施政績效不彰，而且政策偏執、貪腐橫行、貧富擴大、物價高漲、物資短缺、電力不足、民主殞落、自由受限、債務倍增、民生困苦、青年悲戚；凡此種種都是執政偏差與無能造成的，可以鳴鼓而攻之，並且提出有效而可行的新政策規畫。其中最可聚焦強攻的弱點，是民進黨已成為政商勾結、黑白合流的政黨，從中央到地方的各項工程、標案、疫苗、試劑、光電、風電幾乎無所不貪，到處藏汙納垢，臭穢不堪，民眾早已深惡痛絕，國民黨務必拿出實證以揭其瘡疤。當然，國民黨先要擺脫黑金形象，不容提名作為與形象惡劣者參選，以與民進黨形成鮮明對比，而使訴求更有說服力。

下架民進黨已有強大民意支持，也是台灣轉危為安所必需，但民進黨掌控國家資源，選舉招數高人一等，又有美國在背後撐腰，所以不易達標。國民黨除了攻其弱並揚己長之外，必須初步組織未來的執政團隊，讓一些專業夠硬且德高望重之士現身，讓他們參與政策規畫，展露影子內閣的堅強陣容，凸顯民進黨如陳吉仲、陳耀祥等無能無格的執政團隊，讓民眾對於國民黨重回執政產生高度信心與期待。這就必須讓最可能被徵召的候選人侯友宜共同主導黨務，不僅參與提名決定，更應在整體黨務、人事規畫、政策規畫上參與最高決策，才能有利於將黨務與選務完整融合，共同贏得勝選。