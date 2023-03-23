網路上最近頗夯的話題是，ChatGPT橫空出世，會如何改變人類社會呢？在憲法的課堂上也產生了漣漪。一位學生分享了他在手機上與ChatGPT進行問答的經過，他的提問是，什麼是「緊急命令法」？ChatGPT先是給了一個四平八穩、中規中矩的答案；接下來就峰迴路轉了。ChatGPT告訴他，我國已在某年經過立法院三讀通過、總統簽署公布實施了《中華民國緊急命令法》，共計20條，而且提供了前5條的具體內容。

被問到為何查不到政府的相關資訊時，ChatGPT則說了三個可能，包括不是公開資料、搜尋不得法及網路限制云云。事實上，中華民國立法院未曾制定過《緊急命令法》。學生不免一問：這不是無中生有嗎？此事似可一笑置之；但其中也有可以認真思考的法律問題。

這類的回答，算不算是故意提供錯誤資訊？會不會構成「謠言」以致觸法呢？有關機關或許不會在意。但是如果政府認真思考ChatGPT是否應予管制時，設計程式提供錯誤的資訊供公眾利用，有沒有法律責任呢？回答這個問題，有另一個前提問題需要思考：ChatGPT提供的資訊，是受憲法保障的言論嗎？

憲法保障的言論如何定義，似乎原就沒有簡單的答案。但是，憲法保障的言論具備一個沒有爭議的要素，就是必須是「人」的言論。ChatGPT提供的資訊，是「人」的言論嗎？如果不是，就不是憲法保障的言論。能夠將ChatGPT稱為機器人，就說ChatGPT提供的資訊是人的言論嗎？

恐怕不行。此中也許值得認真思索，人類可以創造各種機器，為人類的生活提供各種便利；但是為什麼要將機器稱為機器人或是比擬為人呢？是因為其製作的起點就是模仿人的本領或動作的緣故嗎？是因為其中隱含著用以取代人力的思維意識嗎？是因為其背後還連結著人類探索造人的秘密，嘗試造人的科學野心嗎？製造機器「人」，人機難辨的問題就會層出不窮，人類有沒有庸人自擾的感覺？該不該重新省思，是否一概稱之為機器就好，避免使用「機器人」這個辭彙如何？

話說回來，ChatGPT提供的資訊不是人提供的資訊，就不是憲法保障的言論嗎？這樣的想法或許過於簡單。ChatGPT不是人，但是背後的程式設計者是人，製造ChatGPT產品的是人。那ChatGPT提供的資訊是不是程式設計者或是產品製造人的言論呢？

恐怕也不好說。程式設計者或產品製造人並不真正知道、也無法預見ChatGPT針對每個問題提供的資訊會是什麼，甚至會有意設計為同一個問題在不同的時間，每次提供不能事前預知的不同答案。在這個意義上，ChatGPT提供資訊更像只能是個產品，而不像是經由人類思維直接表達的言論，這就會落在憲法言論自由保障的射程之外。也就是說，這種產品如果因為提供錯誤資訊而被指為產品的瑕疵，或是可能會為消費者帶來不合理的風險時，就可能產生產品製造人的法律責任。

下一個問題則是，ChatGPT每次提供資訊時，都先聲明其所提供的資訊可能是錯誤的資訊，可以解免其法律責任嗎？怕也難以一概而論，而可能與消費者因此受到了什麼損害有關。需要產品設計者或製造人回答的一個問題是，是不是明知道其產品極有可能提供完全錯誤的資訊，卻仍然供給消費者使用呢？資訊平台將無中生有而完全錯誤的資訊提供給消費者，其目的或是價值何在？資訊太多而不可控制會不會是應該負責而不是可以免責的理由？這也只是談到消費者保護責任，還沒有進入其他的領域（如著作權）的討論。

最後想問的是，本文提出的問題，ChatGPT又會怎麼回答呢？

（作者為東吳大學法律研究所教授）