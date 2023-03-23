我的博一政治理論老師Herson是所謂的「賓州德意志人」，先人於17～19世紀移民美國，來自當前的德國西南、荷蘭、瑞士及法國亞爾薩斯─洛林，主要是逃避戰亂及宗教迫害的新教徒，包括信義會、門諾與阿米希等重浸派基督徒。一次大戰引起社會對德國人的反感，他在學校不敢講日耳曼語，連回家也不敢開口，被祖母訓了一頓，「年輕人，講母語很丟臉嗎？」

天大的冤枉，因為現代的德國是在19世紀下半葉才出現的，賓州德意志人遭到池魚之殃，被迫購買戰爭債券表忠。老羅斯福總統大談戰爭期間不可能有雙重效忠，法務部開了一份48萬人德裔外國人名單，4000人因為間諜嫌疑被關。其實，不少族人早先參與獨立戰爭，瑞士後來為了化解族群衝突設計聯邦制，透過族人仿效美國憲法。二戰爆發，Herson被派到太平洋戰區負責氣象觀測。

有同樣際遇的德裔美國人是艾森豪，在1915年畢業於西點軍校，自動請纓上戰場，卻因為族群身分被拒，先是分發後勤單位，終究只能留在本土訓練新兵。到了二次大戰，他擔任歐洲盟軍最高指揮官、領軍登陸反攻，戰後升任陸軍參謀長。接下來，艾森豪先是以職業軍人出任哥倫比亞大學校長，相當不簡單，然後在冷戰時期的高峰當了8年總統，族人終於揚眉吐氣，忠誠不再被質疑。

最悽慘的是日裔美國人，在19世紀輾轉由夏威夷進入西岸，面對歧視、羞辱及隔離，二次大戰期間，有12萬人被視為敵國僑民舉家關入集中營，最嚴重的軍方可以處死。經過忠貞考核，只有少數二世（第二代）被允許志願當兵，前後總共有3萬3千人，卻侷限於上歐洲戰場，800人捐軀沙場。最有名的日裔美國人是井上建，他加入驍勇善戰的聯隊，失去右手，後來當上聯邦參議員。

愛爾蘭因為殖民經驗與英國不睦，特別是北愛爾蘭的基督教徒與天主教徒相互仇視，在戰後的30年間，雙方都市游擊、流血事件層出不窮，兩族母親暗夜哭泣。柯林頓總統號稱具有愛爾蘭人血統，戮力促成愛爾蘭、英國及北愛爾蘭三方和解，功不可沒。

前總統馬英九計畫前往中國祭祖，綠營政治人物冷嘲熱諷，不可思議。飲水思源，人之常情，更何況他已經過了法定管制的加碼，不管是含沙射影說通匪，還是戴紅帽子說叛國，都相當惡意。朝野政黨本來就可以分工，執政黨既然拉不下臉，為何一定要醜化融冰的契機？自己做不到的，為何見不得別人好？

我是霧峰人，然而，那畢竟是曾祖母的娘家；父親跟我說，我們的祖厝在鹿港（四方院的前身）；祖母生前耳提面命，「鋒ㄟ，咱是位泉州衙口來的！」滿清甲午戰敗、《馬關條約》割台，大家族都有派人回唐山託孤，曾祖父受命避秦於廈門鼓浪嶼，這裡是日本勢力範圍，其實是當人質，不知為何英年早逝故鄉。

我在30年前任教淡江大學，被同事檢舉歧視外省人，自己教族群政治、致力和解，天地良心、情何以堪。我跟副校長說，有朝一日，要是外省人被欺負，一定仗義執言，當下理應履行諾言。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）