中國大陸國家主席習近平訪問俄羅斯之後，美國白宮國安會發言人柯比批評，不認為中國就烏克蘭問題的立場不偏不倚，但幾乎同一時間，國務卿布林肯在國會聽證會上坦言，尚未發現中國向俄國提供「致命援助」。而日本首相岸田文雄突訪烏克蘭，似乎意味著習近平與烏克蘭總統澤倫斯基首次對話即將臨近。

華府對習近平訪俄的不滿回應在預期之中，但如果對比習訪俄前，西方媒體放話稱發現中國以民用名義向俄提供彈藥的報導，就可發現，對北京的批判力道不升反降。這背後的原因可能是，據美方掌握的「習普會」情資，中國對俄羅斯的支持仍停留在道義、輿論及金融、經貿等非軍事層面，但很可能美方已嗅到北京調停俄烏戰爭是動真格的跡象，這才有了岸田文雄的秘密訪烏。

岸田訪問烏克蘭固然是戰後日本塑造和平角色的一貫做法，但絕非日本政府單方面所為，而是鑲嵌在美國現階段對中俄的策略之中。合理推測，華府應該認為「習普會」後，習近平與澤倫斯基將進行通話或視訊會晤的可能性急劇升高，才會緊急支持岸田突訪烏克蘭，搶先一步爭取俄烏情勢主導權，也試圖在國際社會鞏固「不撤軍就是假停火」的輿論風向。

為何美方對習近平與澤倫斯基將對話的可能性十拿九穩？第一個訊號是，大陸中央外事辦主任王毅、外交部長秦剛自今年以來已與烏克蘭外長庫列巴進行兩次通話、一次面對面會晤，這基本是大陸已準備好將中烏對話提升至元首層級的明證。第二個訊號是，北京鴨子划水般促成沙烏地與伊朗恢復外交關係震驚國際，由於沙伊新仇舊恨交纏，且一個親美一個反美，絕非中國「撒幣」就可擺平，因此沙伊復交對提升北京的國際公信力幫助不小，相信華府也看在眼裡。

如果說美中就俄烏議題的角色是雙方全球競爭的一條「明線」，那麼「暗線」則是宏都拉斯在兩岸之間的搖擺。最新消息顯示，宏國外長已率團抵達北京。按過往事例，此行恐是壓垮台宏邦交的最後一根稻草。1周前，當宏國總統卡蕬楚公開表達希望與北京建交時，美方第一時間派特使陶德赴宏國，試圖阻止卡蕬楚的決定。然而宏國外長現身北京，幾乎宣告了拜登政府最後的努力已失敗。

下一步值得觀察的，必然是習近平與澤倫斯基若舉行對話，烏克蘭是否同意北京提出的「先停火、邊和談、邊撤軍、後畫界」的提議，這將是決定北京是否甩開美方陣營，直接建立「中俄烏」三方調停機制的關鍵所在。同樣地，蔡總統過境美國與馬前總統登陸同時展開，想必美中也會以對弈思維見招拆招、上駟對上駟，好戲絕對還在後面。

（作者為智庫研究員）