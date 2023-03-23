國民黨主席朱立倫拋出總統提名確定採徵召制，形同打定主意將指定侯友宜上場打擊。然而，截至目前為止，國民黨這支球隊，似乎仍處於誰都不服誰的狀態；同室操戈問題不解，徵召的結束，不見得就會是全黨定於一尊的開始。朱立倫這位總教頭的難題，現在才要開始。

「中央選戰策略會報」挾帶的亂流，讓2024的格局退回藍綠55波，國民黨既有優勢不在。如今，朱立倫火速敲定黨內的總統提名機制，快刀斬亂麻，確實有助重新穩住議題主導權。

所謂徵召，大抵上雖然仍會以民意為依歸，但實務上民調並不會是唯一依據。這意味著，主事者個人喜惡的主觀意志、政黨競爭的戰術運用，及對社會氛圍的政治判斷等，都可以成為最終拍板定案的理由。

正因提名因素不再僅限於民調數字，因此遊戲規則公布後，儘管是嘗試替侯友宜的落跑問題解套，但各方也陸續湧現不同解讀。可以預料，接下來勢必有人會揣測朱立倫師心自用，意圖爭取當副總統；也難免有人批判徵召等於讓宮廷政治復辟，終將難以服眾；當然也會質疑侯友宜民調有下滑跡象，只好避開全民調的初選途徑。

甚至部分意圖爭取大位者，還會認為黨中央此舉是在替自己鋪設紅地毯。就像民調令人不忍卒睹的郭台銘陣營，就開始把徵召「腦補」成不利於侯、有利於郭，幻想現實中不會發生的情節。

或許徵召有助國民黨走出目前的渾沌狀態，但最終是會迎來「定於一尊」的團結局面？還是落入「屈於一尊」的貌合神離？其關鍵，就取決於朱立倫在這段期間要如何折衝山頭間的矛盾，均衡調配資源，創造侯友宜能成為在野最大公約數的條件。

因此，朱立倫必須開始思考，當他宣布總統候選人名單時，能夠號召多少人願意陪著侯友宜站上舞台背書？例如，已表態爭取提名的趙少康、張亞中甚或郭台銘，是會心服口服地同框合照，還是虛與委蛇的表示尊重？

更甚者，一旦2024總統大選進入三腳督局面，更會讓民進黨漁翁得利，那麼，朱立倫在徵召的過程中，當然也有必要主動建立與民眾黨主席柯文哲的默契與理解，替將來可能的合作預埋伏筆。

如果政黨輪替真是國民黨追求的戰略目標，那麼，這些調和鼎鼐的事，朱立倫責無旁貸；而國民黨準備以什麼樣的場面讓侯友宜登場，則將決定在野勢力將走向團結勝選，或功敗垂成的分裂。

世界棒球經典賽剛落幕，如果神一般的大谷翔平，在終戰的九局上半，少了內野隊友拚了命製造雙殺，世界還能有機會看見他創造兩好三壞、三振美國隊長Mike Trout的史詩結果嗎？冠軍劇本是否會因此改寫？同樣的道理，自詡為總教練的朱立倫，若心中已認定侯友宜，那麼，此刻該做的就是為侯打造願意休戚與共的隊友們，合作共寫2024歷史，千萬別讓他繼續孤零零地站在投手丘，拔劍四顧心茫然。（作者為資深媒體人）