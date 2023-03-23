在蔡英文的執政下，宏都拉斯出現與我國邦交不穩的警訊；以蔡政府的政策，造成這種結果，其實不令人驚訝，甚至可說是意料中事。但值得注意的是，這次的情況與2018年薩爾瓦多、2019年索羅門群島與我國斷交時的情況頗為類似，那就是美國已強力介入，但依舊無力回天。

對於宏都拉斯擬和大陸建交一事，不論台北官員怎麼說，只要從美國拜登政府派出的宏都拉斯事務特使陶德已放出「我們會尊重」宏國決策的說法，可看出大勢已去。美國對此事十分在意，並不只是為了蔡政府，更重要的是美國本身的地緣戰略問題，這才是美國的要害。

美國在宏國有極重要的空軍基地，這大概是當下美國在中美洲最重要的戰略部署，在自家後院的重要戰略之地，當然不希望中國的手插進來。一旦宏國與中建交，不僅是中國勢力伸入美國後花園，更重要的是，北京會對美國的戰略基地做什麼？而這才是美國真正的利益所在，也是美國最擔心的。2018年8月，時任美國在台協會台北處長酈英傑在薩爾瓦多與我斷交前，面見蔡英文時所說的「美國非常關切西半球國家的接受度」，就是指這個。

但就蔡政府而言，宏都拉斯此案最大的警訊應該是，台北加上華府卯足了全力居然還是無法穩住宏國邦交，這代表著全球權力格局的確出現了一股可能隱而不顯但確實存在的變化。更清楚地說，在中美的台海議題角力中，北京也許未必一定能做成什麼，但只要北京反對，就一定可以破壞什麼。這在某種程度上也顯示出華府與北京的實力差距已經被拉近。

目前美國所能做的，就是以美國本身所能掌控的內部政治來介入台海問題，例如包括布雷系統等軍售，或是在蔡英文過境美國時提高禮遇來刺激北京。但中美這種角力一旦到了這種地步，就很容易進入失控的螺旋式升高敵意狀態。這還不算美國非執政的共和黨更想以台灣問題來刺激北京，並凸顯民主黨執政的無能。

回想馬英九執政的時代，民進黨以「外交休克」來批評當時政府的「外交休兵」政策，而今，蔡英文任內即將被斷交第9國，連美國都被拖下水了還無法止血，卻不見當時喊「外交休克」的綠營人士出來道歉？

國人真正該擔心的是，蔡英文自2016年上台以來，就一直走向違反中華民國憲法的分離主義路線，但是卻披著人權、民主的假外衣，以符合西方所謂的價值觀，再加上符合西方地緣戰略利益的政策，使得台灣早就偏離了蔡英文承諾維持的「現狀」；可是西方國家卻以台灣符合其利益而對此選擇了視而不見。這種作法如果不改變，兩岸終將必須面對最後的衝突。

（作者為資深媒體人）