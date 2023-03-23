面對817萬票天花板有壓力？綠營要怪就怪自己只會操作「抗中」，亂開政策支票又連連跳票，愧對人民期待，所以有817萬天花板壓力是自食惡果。如果執政問題全靠打「抗中」牌來卸責，綠營怎還會擔心這「天花板」？

這幾年的綠營執政失能表現，讓全民有目共睹。不知苦民所苦，也不知人民集體反感這樣對立操作？

除了只會高度選舉政治思維，似乎看不見民進黨官員有集體反省政策能力，難道真的能把一切政策問題，都妄想通過和稀泥，留給人民自己面對？不去檢討政策陸續出包，驗證了錯誤政策比貪污還可怕的道理，若什麼都要人民自覺，那還要民進黨政府做什麽？

選舉時高舉民主價值，執政時卻忽視「人民做主」真諦。現在面對施政問題，成為「耐罵內閣」，不管民眾怎罵，反正臉皮厚繼續死撐到底，只看見官員每個人都很會政治扯蛋。看不見政務官應有水準，只有政治意識形態式用人，挑戰人民的忍耐底線。事實證明，民進黨當初選舉所提的「共好」根本是自我打臉。

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