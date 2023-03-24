劉嘉樹將軍，黃埔軍校第一期，他是抗戰第一位在華北戰場收復失土有功，獲頒「青天白日勳章」的國軍將領，但不幸的在國共內戰負傷被俘，列為中共「首要戰犯」，押送思想改造長達22年，最終病死在戰犯營。他的死，對周恩來、毛澤東震撼很大，催化國軍滯留大陸最後一批戰犯營戰俘，得以釋放重獲自由。

劉嘉樹（1903-1972年），湖南益陽人，他20歲那年，中華民國雖然號稱亞洲第一個民主共和國，然實際上是軍閥割據，生民塗炭，西方列強瓜分，中國陷入「人為刀俎，我為魚肉」，當時大時代的年輕人都受到孫中山先生的三民主義救國思想感召，劉嘉樹也不例外，他和一群湖南青年一起投筆從戎南下廣州，報考廣州孫中山大元帥府大本營講武學校，並順利通過了筆試面試，後來黃埔軍校成立，大本營講武學校併入黃埔軍校，劉嘉樹成為黃埔第一期第六隊的學員。

黃埔軍校，正式校名為「陸軍軍官學校」，黃埔第一期的學生，許多成為日後國共兩黨間叱吒風雲的軍事將領，如胡宗南、孫元良、桂永清、王叔銘、杜聿明、宋希濂等，還包括中共建政十大元帥的徐向前，中共國防部副部長的陳賡，戡亂時期變節投共的陳明仁等，因此，黃埔一期是精英中的精英，劉嘉樹貴為黃埔一期的天子門生其中一員，自然是軍校培養出的佼佼者，也深受蔣中正校長的器重。

民國22年長城戰役中參戰的國軍第17軍部份將領，在民國31年冬天的重慶補拍合影，前排左起為黃杰、徐庭瑤、杜聿明，後排左起為劉嘉樹、鄭洞國、邱清泉。除徐庭瑤為保定軍校畢業外，其他都是畢業於黃埔軍校，互有提攜之恩，關係密切。（圖文：莊秉漢）

劉嘉樹在進入黃埔軍校以後，他在老家的父親就決定給他了一門婚事，是與劉父有世交的周家女兒周菊英成婚，那個年代的女性結婚一般都比現在來得早，在15、6歲就得嫁出門，要不然就會被街坊鄰居取笑為嫁不出去的「老姑娘」，劉嘉樹礙於黃埔軍校是不允許在就學期間成婚，要求學生軍事課程訓練必須心無旁鶩，於是周菊英忍受著周遭親友的挖苦嘲諷，死心塌地的苦等到他到黃埔軍校畢業任官，直到20歲才嫁給他，而劉嘉樹也沒有辜負周菊英的一片癡心，對這段婚姻從一而終，當時的社會風氣，男人娶個姨太太，甚者三房四妾稀鬆平常，但是劉嘉樹展現了對婚姻的忠誠，沒有背叛過妻子另娶側室或小老婆。

民國26年對日抗戰全面爆發，劉嘉樹被委任為國軍第10師30旅旅長，率部參加過長城會戰、忻口會戰、浙贛會戰等戰役，民國27年2月，34歲的劉嘉樹率部參加晉南作戰，第10師第30旅奉命在山西靈石縣霍口村附近掩護國軍主力佔領陣地，劉嘉樹作戰負傷仍親自指揮部隊，他成功阻擊日軍第80聯隊南犯，搶回失土，史稱「靈石會戰」。劉嘉樹因該戰役抗日有功，獲頒「青天白日勳章」壹座，其獎敘事由寫明：「劉嘉樹身先士卒，負傷不退，激戰終日，任務達成，其忠勇報國之決心，犧牲奮鬥之精神，足資矜式」。他也成為當時華北戰場上第一位獲頒「青天白日勳章」的國軍將領。

民國27年4月6日，國民政府令劉嘉樹給予青天白日勛章。（圖片來源：國史館／圖文：莊秉漢）

民國27年4月，劉嘉樹將軍因抗戰收土有功，獲頒最高榮譽「青天白日勳章」後，與蔣中正委員長合影。（圖文：莊秉漢）

劉嘉樹的家人跟隨國民政府播遷來台後，劉嘉樹的小女兒劉惜君女士仍珍藏著這座「青天白日勳章」，劉惜君女士曾寫作「永不屈服的愛國魂」追憶父親，文章中提到：「父親從1926年誓師北伐、剿匪、抗日至投身內戰等大小戰役，各式勳章獎章、獎牌無數，但他總是只佩戴那枚青天白日勳章。直到我長大後，才知道這是戰功卓著者的最高軍職勳章，曾受勳者百年來僅僅209位，而我爸爸就是其中之一，這讓我深感榮耀，每想起就熱血沸騰」。

八年抗戰勝利，抵禦外侮的國民政府元氣大傷，中共搶佔東北後，發動全面叛亂，神州大陸局勢逆轉，劉嘉樹雖然晉升陸軍中將，擔任國軍第十七兵團司令官，總兵力5萬餘人，他銜命續留雲南昆明為國軍奮戰，為了讓自己指揮軍事沒有後顧之憂，其欲將妻子、兒女先安頓在台灣，幾經折騰，終於幫家人張羅到10張飛往台灣的單程機票，其實他心裡有底，倘若家人此次搭機飛去台灣，他與摯愛的家人恐將永別，因此，他安排家人從上海搭機先到昆明住上幾天，要與妻小作最後團聚告別，當妻小來到昆明時，劉嘉樹想起自己常年在外打仗，與家人聚少離多，便趁這次家人團聚機會，帶著一家老小上館子、聽戲，兒女想買新衣、新鞋，他竭盡所能滿足家人需求。只是家人相聚的時光總是特別短暫，在昆明機場告別時，一家人靜默淚眼滂沱，他們手上各自保留著從照相館剛洗好的全家福照片，希望以後的日子裡，夜深人靜，家人可以藉此照片聊慰彼此的思念。

遼西、徐蚌與平津三大會戰，國軍節節敗退，毛澤東下令共軍渡江，國軍頹勢軍心渙散，民國38年12月國民政府離開了中國大陸，遷到孤懸海外的台灣，劉嘉樹兵團信仰三民主義，在雲南昆明持續與共軍鏖戰，但已無力回天，只能一路突圍，試圖轉進等待決戰共軍時機，劉嘉樹率領倖存部隊6700餘人，於民國39年1月撤退到中越邊境，遭致越南人民軍阻擊，無法在異域立足，被迫返回國境。同年2月6日，他率軍在廣西松吉河與共軍作最後激戰，共軍傾巢而出攻勢劇烈，劉嘉樹軍團雖全面反擊，但是未有奏功，終因寡不敵眾，糧彈匱乏，全軍覆滅，劉嘉樹將軍作戰受傷昏迷被俘。他與其他國軍戰俘移押到北京功德林監獄，後遷移到撫順戰犯管理所。

劉嘉樹將軍淪為戰俘後，中共將他列為「國民黨首要戰犯」，必須接受思想改造，交代自己的政治問題和歷史問題，還要學習「馬列主義」、「毛澤東著作」，但是他堅持氣節，執迷不反，一生信仰中華民國，不願改變自己的立場，民國48年，也就是中共建政10年，劉嘉樹的黃埔一期被俘虜的將領有杜聿明、宋希濂、李仙洲、周振強、曾擴情等同學「改造成功」相繼被特赦，就連黃埔三期的王耀武、黃埔七期的楊伯濤也被釋放，更諷刺的是，黃埔五期的鄭庭笈在思想改造期間，最愛唱《沒有共產黨就沒有新中國》歌曲，「雖然發音不準，但唱得很有感情」，也爭取到第一批特赦名單之列。

劉嘉樹在監獄裡人很隨和，不會和別人發生口角，也不會強出頭，表現甘於居中游，但是他始終感念蔣中正知遇之恩，決不做背叛黨國的事，他告訴中共，他承認自己最後是打了敗戰，但是他沒有對不起中國人民。也因此，劉嘉樹一直沒有得到中共特赦名單的青睞，成為國軍戰犯改造營裡所謂「頑固派」之一，民國49年至55年，到文革前，中共先後特赦了五批戰俘，幾乎每年一次，每次都有黃埔學生釋放，但是每一次都沒有劉嘉樹。民國61年3月3日，劉嘉樹在戰犯營關了22年後，因為腦溢血於撫順戰犯管理所病逝，享年69歲，他一直至生命結束，始終不屈不撓，堅持自己立場。

劉嘉樹將軍的死訊傳出，引起周恩來的震撼和重視，畢竟劉嘉樹軍銜不是校官、少將，也不是蔣中正旁系軍事將領死亡，他是正統的黃埔軍校第一期，又是國軍抗戰中將，周恩來向毛澤東報告說：「20多年都過去了，（戰犯）都放了算了，強迫人家改造也不好。」此時，毛澤東統治大陸江山也20餘年，成王敗寇已成定局，國共恩怨情仇過往雲煙，再看到關在監獄的國軍戰犯，現在都是年過七旬年老體衰行動不便的古稀老人，於是，劉嘉樹的病逝加速催化中共當局對剩下國軍戰犯的釋放作業，民國64年3月19日，最後一個特赦令發布，毛澤東將在押所剩的293名戰犯全部特赦，黃埔一期有位黃維將軍，官拜中華民國聯勤總司令部副總司令，他在押始終頑固，不肯低頭，但也託「劉嘉樹病逝」影響，這一年重獲自由，釋放當時已經71歲了。

劉嘉樹過世的消息，他在台灣的兒女們唯恐母親無法承受打擊，都很有默契的絕口不提。直到民國83年母親離世，其愛子劉逸閩透過台灣海基會、大陸海協會的協助，知道大陸方面還保存著父親的骨灰，同年4月，劉逸閩親赴遼寧撫順，領取了他父親的骨灰，他輕撫著素淨的骨灰罈和遺物，內心無比激動淚流不止，雖然劉嘉樹沒有趕上中共的最後一批特赦，且和中共政治立場迥異，但是罈內骨灰依然保持完好乾爽，說明了數十年的政治紛擾都已塵埃落定，劉嘉樹將軍在抗戰的功績，是歷史無法被抹滅的，中共也還給了劉將軍應有的哀榮。劉嘉樹的骨灰帶回了台灣之後，與夫人周菊英合葬在台北市六張犁劉氏墓園，墓碑上嵌的是他倆年輕時的甜蜜合影，夫妻結髮一輩子，終於在闊別45年後永世長眠。

劉嘉樹及其夫人周菊英和8位子女的全家福合影，攝於民國38年，這是最後的全家福照，自此家人與劉嘉樹分隔海峽兩岸。（圖文：莊秉漢）

民國83年4月12日，中共公安部向大陸海峽會表示，劉嘉樹將軍的骨灰和遺物存放撫順戰犯管理所，保存完好。（圖文：莊秉漢）

備註：本文部份內容感謝由「梵阿鈴的私房菜」授權提供，另鳴謝旅居加拿大顏嘉年先生協助聯繫，得以完成史話寫作。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）