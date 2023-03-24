「昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問卷簾人，卻道海棠依舊。知否，知否？應是綠肥紅瘦。」

一首李清照的《如夢令•昨夜雨疏風驟》，寫盡了文人墨客對於「花中神仙」海棠的眷戀。

身在「山水城林」之都的南京，總有幾座公園一年四季皆有無限風光。莫愁湖位於南京市建鄴區外秦淮河西側，是南京主城區內僅次於玄武湖的第二大湖泊，有「金陵第一名勝」的美譽。乘地鐵 2 號線至莫愁湖站即可免費入園。

每年 3 月初，莫愁湖公園內的海棠花便齊刷刷的盛開，有的圍繞園中小湖，有的沿岸綻放，告知春天已然到來。這時莫愁湖公園便會舉辦「莫愁湖海棠花會」，今年已是第「四十屆」！沒看錯，這個賞花盛會已舉辦過 40 個春天，海棠盛開，滿園春色如約而至。今年更因為疫情後的開放，大家也按捺不住嚮往春天的心，紛紛出門踏青迎春。

賞海棠是在南京生活的人們，迎接春天的傳統之一。莫愁湖公園有著1500 年悠久歷史，公園中有著當時朱元璋與徐達對弈下棋的「勝棋樓」。到了每年 3 月，這裡的海棠花迎來高光時刻。在莫愁湖公園內，主要有「垂絲海棠」與「西府海棠」，同時各類綠植穿插期間，互相點綴相襯。

盛開後的垂絲海棠更加清麗，每條花梗下會垂掛著 4-6 朵的粉色海棠花，就像一串串鈴鐺，將春日裝點得更加溫柔。朵朵明媚的粉色垂在枝頭隨風搖曳，以無聲的春花，唱響著春天的到來。

西府海棠呈向上生長之勢，像是青澀的姑娘，揮舞著一條條粉色手絹，讓在遠處的遊人，也能望見春天的消息。

這時適合帶上幾顆應季的 「青團」，背上一壺春茶，踏青賞春去。雖然現在一年四季能有青團，但最應景仍在清明前後，以艾草汁入粉，一丸碧綠色，代表春天的草綠，包裹甜味豆沙、鹹味蛋黃肉鬆等。一口「糯嘰嘰」的口感，有點粘牙的嚼勁，再搭配一壺春茶，清新茶味調和豆沙的甜，順便解救被粘住的牙齒，望著一景春色湖光，一口春天就在這裡。

近幾年的青團更不斷開發新口味，去年有「螺螄粉青團」、「小龍蝦青團」，今年更看見「貓山王榴蓮」、「黑松露菌菇」、「川式籐椒雞」，雖然看起來群魔亂舞，但每年嘗試一種新口味，也算是一種「嘗鮮」吧！

這時的台灣，天氣也漸回暖，已經可以換成薄長袖，去走些郊區的古道，在密林深山裡，赴約去年答應還來看他的神木打聲招呼。以清新的「森林氧吧」，台灣常說「芬多精」的清新空氣，打卡一年春天的儀式感。（Miguel/現居南京）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）