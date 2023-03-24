國民黨中央選戰策略會報（簡稱選策會）納入多位地方政壇退休人物、派系大老，甚至傅崐萁、李全教、劉政鴻等備受爭議人士入選，國民黨高層沒料到會引發輿情炸鍋，最後選策會停止運作，回歸原本提名委員會運作。2024年選戰戰鼓響起，民進黨已定於一尊賴清德，國民黨主席朱立倫於中常會定調採徵召方式找出「最強母雞」迎戰2024總統大選，然而會不會重演2020年的覆轍，仍值得關注。

拉攏地方派系 中央弄巧成拙

國民黨在威權體制時期在中央以外省菁英加上本土技術官僚主政，在地方則以派系相互制衡，以掌控地方政權。惟在李登輝時期因為主流與非主流之爭，地方派系進入中央「勤王」，因為派系人士良莠不齊，黑金色彩濃厚人士入主國會，黑金體制成形最終讓國民黨失去政權。

國民黨歷任主席都無法真正的斬斷黑金，朱立倫是一個弱勢黨主席，更無法斬斷黑金，不是朱不自知，他去年就在苗栗縣長一局力主不提名時任議長的鍾東錦，但他仍無法擺脫黑金的制約。選舉還是要靠地方的力量支撐，問題在人民討厭黑道和金權介入，國民黨不用怕分裂，反而應該主動去除黑金力量，向黑金宣戰，反而更能找回支持者的力量。

地方派系在政黨輪替後，政治立場藍轉綠的例子很多，民進黨也很善用地方派系的基層實力，顯著例子如嘉義縣陳明文、張花冠等人翻轉嘉縣。陳水扁及蔡英文持續大量挖角，新竹縣前縣長鄭永金父子（子為現任竹北市長鄭朝方）、桃園黃主文（子為前桃園市府首席顧問黃適卓）、新北前立委陳宏昌、林志嘉等人先後出走，之前的台聯許多成員也出自國民黨本土派次級團體「集思會」。

朱立倫接掌黨機器，將地方派系納為要角，無非是借重其基層的力量，這次大量啟用這些地方派系的要角進入選策會，但沒料到會遭到黨內反彈，可說是始料未及。因為在蔡英文執政後，台灣媒體界起了化學變化，過去藍大綠小的生態已翻轉，目前媒體是綠大藍小，藍營任何人事瑕疵都會被放大來檢驗，何況名單中爭議人士太多。

失去掌控權力 輿論見縫插針

國民黨近期選情剛剛起色，就發生選策會事件，對於未來選舉情勢絕對構成影響，朱立倫在黨內的威望本就不高，更是雪上加霜，藍營必須體認目前國家機器、媒體和法院都已經不是國民黨能掌控的，在任何人事和決策上要更小心謹慎。

尤其侯友宜算是非典型的國民黨人，有如蔡英文是非典型的民進黨人，能不能像蔡一樣，帶領所屬政黨重返執政之路，備受國內外關切。侯友宜是警察出身，陳水扁擔任總統時提拔成為最年輕的警政署長，馬英九上任後平調為警察大學校長，在朱立倫擔任新北市長時，任用曾經是其桃園縣長任內的警察局長侯友宜為新北市的副市長，開啟了侯友宜的政治路。朱、侯之間有知遇之恩，侯不屬於地方派系、統獨意識形態不明顯，算是改變國民黨刻板印象的政治明星；惟缺點是過於愛惜羽毛，不敢挑戰和冒險，安於歲月靜好，2004年的319槍擊案時，時任刑事局長的侯友宜的態度，也讓深藍（統派）對他仍有深層疑慮。

臨時任務編組 選策會見光死

國民黨的選策會本是一種臨時的任務編組，是一種取巧式納入地方派系意見領袖的臨時性組織，但爭議人選讓這個非常設機構「見光死」，國民黨中央眼見反彈強烈，如果再重設其他非常態的任務編組徒留人話柄，最後由秘書長黃健庭承擔，強調要回歸國民黨的正常提名機制。

黨中央未來要做好提名辦法制訂，公平、公正和公開，大公無私的訂出提名或徵召辦法，才能重拾公信力。

國民黨目前的運作方式、體系架構甚至政治文化等方面上，存在著嚴重且深層次、結構性的問題。主要是在兩蔣和李登輝執政時，國民黨是黨政合一的「家父長制」，黨的領袖有極大權威，且有國家的資源可以分配，但在國民黨失去政權後，國民黨還維持著龐大的黨機器，設了若干位的副主席（目前3位），中常委更高達35位，反觀中國共產黨政治局都只有24位委員、7位常委、民進黨則是30席中執委、10席中常委，龐大的國民黨中常會卻無法讓黨內人士信服，因為有實力的地方諸侯，縣市長大多數不在黨的權力決策圈內，以至於黨意和民意存有高度落差。

相對於民進黨是「派系共治」結構，黨中央和中常委都是派系喬出來的人選，民進黨雖然黨內不斷有派系爭鬥，然而一旦打起選戰，則是一致對外，國民黨目前是派系隱而不明狀態，中常會無法反映真正的政治實力分布，但朱立倫顯然也無力解決此組織文化的深層問題，如果中常會能反映民意，又何需選策會來畫蛇添足。

事到如今，國民黨起死回生法，就是趕快確定總統提名人選，鼓勵世代交替，讓人看到國民黨革新的力度與強度，也讓藍營年輕人能看到希望。

國民黨能壯士斷腕停止選策會，回歸到黨提名機制運作，讓人看到知錯能改的決心，不但不會失去民心，反而有凝聚民心之效，賴清德反黨內黑金讓民進黨起死回生，就是好的例子，若繼續和稀泥，才會真正失去民心。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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