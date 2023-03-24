民進黨2024總統候選人，已經由定於一尊的賴清德出馬代表，而這廂國民黨總統候選人連個具體辦法都沒影；國民黨總統候選人從2016年開始，這種代表參選總統難產老梗就不斷上演三次。

雖然，主席在各方壓力下，表示將用徵召方式，但卻拖到六月，白白被拖三個月，貽誤戰機，使人想起蔡英文與賴清德爭取誰代表民進黨參選2020總統PK，原定三月的初選提名，蔡英文延到七月，等民調壓過賴清德時才辦初選，這一次朱立倫是不是採用蔡氏方式，我們不得而知，但國民黨要產生一個候選人就這麼難？

說穿了！不就是檯面上幾個人物高來高去，在各自為己打小算盤，而造成此一最大困境原因是，從2016年開始，連續三屆，國民黨民調最高的人選，並不是黨主席，但最近兩屆，這些諸侯見民調高後，偏偏又決意問鼎總總統大位，但又怕人攻擊落跑，而黨主席方面，當初辛苦選主席目的，不也是想問鼎總統大位？這就使問題複雜化了。

可這也不是沒有辦法解決，要解決複雜問題，讓問題簡單化，黨可以制訂一個初選辦法，這個辦法不因人設事，而是設規，一個可以永續經營的規定，不因人改來改去，如此爭議就失去焦點，依規辦事，大家無話可說，黨主席如朱立倫、高民調諸侯如盧秀燕、侯友宜等都可參加，千萬不要一下來辦初選，一下來徵召，既有初選辦法，合乎總統大選條件，任何黨員想要代表做國民黨總統候選人，參加初選的依規定報名即可，辦好手續，納入公平、公正、公開初選，朱立倫、侯友宜、盧秀燕不例外，只要初選進行合乎上述三條件，失敗者應該不會有任何的意見，如無適當人選參選，再將幾個強棒徵召方式主動納入初選，解決盧秀燕、侯友宜被攻擊為半路落跑問題，但絕對不可用徵召方式跳過初選，徒落人口實，破壞團結，這樣的方式國民黨有困難嗎？

日前選策會造成極大黨內反彈，社會側目，都因沒有一個去除人為干涉公平、公正、公開的初選辦法，如果一個初選辦法能將黨內菁英集於一爐，包括黨主席參加初選，必定選出的代表性能贏得黨內及全國民眾的信任與好感，敗者也會有運動家精神，願賭服輸，這樣，打起選戰，也就自然得心應手，勝劵在握，雖然朱主席已經拍板定案，今年的總統大選國民黨候選人採用徵召方式，但是沒有永續經營的初選制度，即使本屆問題解決，今後仍然會發生國民黨總統候選人的難產問題，請朱主席當機立斷，速訂定初選制度，依制度而行，切勿拖延，貽誤戰機，而有不服者來個魚死網破，自己也不至於搞得焦頭爛額，天天天苦瓜臉。（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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