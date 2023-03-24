●疫情後的國際交流應該迅速追趕國際尺度還是緩慢開放？

【全球化腳步持續進行，只是因為疫情造成型態的改變】

在2022年後半年，西方疫情舒緩，國際交流開始復甦。東方國家政策較為保守，在今年也開始陸續階段性地解封。其實在疫情時期，雖然各國都採取嚴格的封閉政策，降低人與人的接觸；但確切而言，應該說是全球化受到疫情影響，而有形態上的改變，而非整體速度趨緩。最明顯的便是網絡平台的物流管道相關產業，不僅業績未受影響，反而以倍速成長。全球因為更多的網際網絡工具的產生，全球化速度並未趨緩，而是更多元。

在物流部分，物流受到影響的主要變量並非來自疫情，而美中對抗下的戰略物資受到影響，包括晶片、半導體與IC產業。其他物資則因為網路平台的發展，反而成長。後疫情時期，網路平台會因此穩定地成為重要物流管道；實體管道則會相繼復甦、成長。尤其是疫情時期在網路平台銷售好的物資，將會尋求實體店面的發展模式。而人流部分，肯定會在後疫情時期，產生大交流現象。

因此，適當地推動「全球再融合」，應該會是各國疫情後的主要政策。全球化型態受到疫情影響，全球因為疫情而重新建構，如果未在此時進入這個世界體系，則有可能因為新的全球規則重新建立，而失去參與機會，也會因此失去競爭力。

●儘管開放了，如何在開放的同時繼續防止下一波疫情的出現？如何做好防範？

【生技產業將會成為主流產業之一】

這次疫情最受到注目的便是「生技產業」。AZ、BNT輝瑞、莫德納、嬌生、Novavax，成為這次疫情最大的受益者。我們也看到，許多國家在疫情高峰時，對於疫苗、檢測試劑、公衛相關物資（酒精、口罩）政策的紊亂、失序，主要原因便在於相關產業物資未做好準備，因而成為稀少性、有限性資源，也因此成為各國搶奪的標的。

未來病毒必然會再度衝擊人類世界，各國應該提升對於國內外大藥廠，以及生技產業的投資，爭取跨國藥廠到當地的設置，以及，以政策方式鼓勵生技公司的疫苗研發，以防範下一波疫情的出現。

●開放隨之帶來的不光是國際交流的恢復，此前疫情對中國外貿的負面影響以及由於關閉而導致的外資轉移（特別是美國、歐洲、和日本/韓國）現在如何挽回？如何留住外資外企？

【中國經濟重點應該擺在於產業結構優化與產業升級】

中國大陸因為疫情與美中對抗因素，國內產業受到不少影響，包括房產、金融與電子產業。而當疫情變量消失後，美中對抗變量仍然存在，甚至近幾年的國際局勢都會以美中對抗作為主要因素。就此，中國大陸的因應戰略便是提出所謂「國內國際雙循環」新發展格局。

「國內國際雙循環」新發展格局並非這幾年疫情爆發時才提出，而是在2017年起川普宣佈加強補貼製造回流美國，並發動中美貿易戰，使得美國企業購買中國產品時受到限制，「中國製造」（made in China）占美國進口比例下滑，加上美國對中國企業的貿易禁令一步步升級；而許多國家與跨國企業也因為美中對抗格局的出現，而開始進行產業轉移，譬如東南亞國家越南、菲律賓，以及印度等。台灣當局也藉此鼓勵台商回台投資或轉投資，或進行產業轉移到東南亞。2019疫情爆發，疫情的封鎖與物資短缺，更促使企業自主戰略的考量，引發製造業回歸潮，北京便將目光瞄準國內。

2020年5月14日，政治局常委會會議提出，要構建「國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。總書記在當年召開的十九屆五中全會再次提及要「暢通國內大循環，促進國內國際雙循環」。同年11月4日，在第三屆中國國際進口博覽會開幕式上，總書記再以視頻方式發表演講，說明新發展格局「不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環，不僅是中國自身發展需要，而且將更好造福各國人民」。強調這是主動作為，不是被動應對，是長期戰略，不是權宜之計。

大陸強調「國內國際雙循環」並非走向「閉關自守」，顯示仍走在開放的道路上。不論這是一個主動政策，還是被動政策，重點應該放在趁此進行產業結構優化與產業升級。如果內循環的產業升級，能推動亞洲區域經濟一體化，為中國經濟融入後疫情的全球體系，進而優化外循環的國際分工路徑，則疫情過後的中國經濟，不僅不會被擊垮，反而可能因為中國產業升級，進而改變全球經濟結構。（作者為金門大學國際暨大陸事務學系主任）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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