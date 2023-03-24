2022年1月27日，宏都拉斯新總統卡蕬楚（Xiomara Castro）宣誓就職後向受邀者揮手致意。（路透）

2009年宏都拉斯爆發政變，當時的總統被軍人逮捕流放，總統家裡有兩個女人，ㄧ個懷孕的年輕少婦，以及一個陪同她的有些年紀的中年婦女，兩人逃到台灣駐宏都拉斯大使館，請求政治庇護。

台北電令，台灣使館以人道理由，收容那位懷孕的年輕少婦，但拒絕庇護那位中年婦女。

這位中年婦女最後逃進巴西大使館，宏都拉斯的政變軍警要衝進去抓人，當時的巴西總統魯拉暴怒，威嚇宏都拉斯的政變軍警，如果膽敢衝入巴西使館抓人，巴西立刻派兵進入宏都拉斯，政變軍警只好作罷。

2019年宏都拉斯在野黨的原住民幹部抗爭土地正義，遭軍警追捕，逃入台灣駐宏大使館，台北電令驅逐這些在野黨幹部，使館人員召來軍警逮捕這些原住民，跟當時的在野黨結下樑子。

2022年宏都拉斯在野黨選舉獲勝，在野黨變執政黨，在野黨的候選人當選總統，這位新總統就是2009年，被台灣駐宏大使館拒絕庇護的那位中年婦女，名叫卡蕬楚。

現在應該稱她卡蕬楚總統閣下。

還有2009年庇護卡蕬楚的巴西總統魯拉，在2010年卸任總統，2018年遭政敵羅織罪狀入獄，2019年底釋放，2022年又再度當選巴西總統。

真的是，滄海桑田，世事無常。（作者為前立委）

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