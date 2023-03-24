前總統馬英九赴陸在即，此行以祭祖名義規劃前往，除是馬個人首次登陸別具意義外，媒體多以74年來首位卸任後登陸總統標明此行的特殊政治意涵。

然此標語仍嫌語意不明，令民眾認為是國民政府遷台後孤例。實則「卸任後登陸的總統」大有其人，正是中華民國行憲後第一任總統蔣中正。1948年中，蔣在第一屆國民大會中當選總統，彼時國共內戰方酣；次年初，蔣迫於形勢發表引退文告下野，意外成為中國第一位卸任總統。

蔣中正早在下野前就籌謀遷台，包括派親信陳誠任臺灣省主席兼警備司令，將庫存277餘萬兩黃金在內的以及大量銀元、珍貴文物、檔案資料等批次運往臺灣。蔣於1949年一月宣布引退後雖非總統，實際仍以國民黨總裁職務發揮軍國權力。是年六月，蔣由華中飛抵澎湖轉抵台北，陸續規劃布達黨政人事。至此，國府雖未宣布播遷，台北尚無首都之名，實已成為國家權力中樞所在。

此時蔣雖非總統，卻仍至少兩次「登陸」廣州、重慶等地主持戰局，在大陸西南一帶負隅頑抗。最後見事不可為，行政院代發《總統令》宣布國府播遷台灣，蔣也退抵台北，於次年三月以「復行視事」名義恢復行使總統職權，方才結束「卸任總統的奇幻旅程」的人生劇本。

現今兩岸局勢已不復當年，細探蔣、馬兩人「登陸」背景，兩人異處在於:前者

國府在大陸仍控有搖搖欲墜的半壁江山；蔣當時可隨心進退兩岸；以及蔣是為非和平軍事作戰緣故返回大陸地區。後者中華民國僅剩孤懸海外一省；馬雖卸任多時，卻因民進黨修法緣故無法隨心赴陸推遲至今；以及馬是以祭祖為由踏上陸土，同時是為兩岸和平塑造徵象。兩者相同之處則是兩人同為兩岸不致持續分裂、分治，作為政治目標而矢志努力，惟是時空環境不同，導致二人手段各異。

事實上，2015年的「馬習會」是1945年蔣中正與毛澤東最後一次代表國共政權雙方舉行重慶會談以來，再有雙方政權領導人同台聚首，解除了兩岸超過70年的政治藩籬。可惜國民黨隨後再度失去執政，馬礙於卸任元首境管限制一再修法延長，赴陸成行不斷遲延，否則踏上大陸的時間點將大大提前。

馬英九遲來的赴陸行程，說明了兩岸關係倒退七年。如今執政黨官方對於馬赴陸的態度尚稱友善，並不能說是民進黨已經更弦易轍，實則綠營玩兩面手法，另一面仍放任綠營媒體側翼濫批馬此行是統戰、朝共等進行抹紅，仍意圖藉馬赴陸激起綠營內部支持者團結意識，進一步收割選舉紅利。民進黨執政台灣一日，兩岸欲繫和平希望於綠營，難矣！（作者為自由撰稿者）

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