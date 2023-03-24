去年，南韓國民之力黨透過黨內激烈的初選機制，從8人選出4人，再從4人中最終選出總統參選人尹錫悅和民主黨候選人李在明一決勝負。雖然，期間黨內參選人間的互相批評，吵鬧聲不斷，但還是以達成贏得總統選舉來報答人民。

期間安排有電視辯論，有各地巡迴演講，提出個人的各項政見。不僅提供黨員參考，全國的人民都清楚看到每位參選人的優劣。在野黨候選人能夠打敗執政黨參選人，不只是執政民主黨的5年失政不得人心，還要考慮參選人的人氣。

南韓民意調查公司幾乎每周或每隔兩三天輪流發表朝野參選人的支持率，蓋樂普則每星期五定期公布支持率數據。因此，選民投票時可以參考。台灣的民調公司好像比南韓少之又少，並且很難看到一次候選人的支持率。

再看看國民之力黨3月8日之黨代表（主席)選舉。不輸去年的總統候選人黨內初選般，緊張又刺激。因為，新的黨代表金起炫負有重大任務，就是迎接明年4月舉行的國會議員選舉，如何推薦黨內優秀人才進入國會，打破民主黨的169過半席次優勢。

如果，金起炫不能打勝這場戰，讓民主黨仍在國會自己通過自訂的法案，把政府的民生法案排拒在外，等於尹錫悅政府施政有了一塊大石頭阻礙，寸不難行。恐怕，這比北韓的「搗蛋」還恐怖，比民主黨代表李在明的「反政府」示威厲害。

回頭來看國民黨，好不容易等了這麼多年的總統和立委選舉即在眉睫，近日主席朱立倫發表總統人選採取「徵召」方式，徵召誰？還在霧裡中。鍾沛君辭去黨職一案歷歷在目，若國民黨還在玩「家家樂」，黨員和選民必會批評說「這長不大的國民黨」。

在大好機會面前，國民黨若不能捉住，歷史的罪人歸屬朱立倫。推薦總統候選人也好，選擇優秀的黨員參選立委也好，必須要公開、公正及透明，證明國民黨在改變，不是陳年掉牙的「老頑童」，讓台灣年輕選民認同。

韓國選民被文在寅和民主黨騙了5年，現在知道國民之力黨為何選出了尹錫悅總統。近日，尹錫悅主持國務會議中說出內心話，他可以不去管韓日關係持續惡化，讓國家利益損失，尹錫悅寧可丟掉選票，也要為韓國國家爭取多方面的利益。果真，民調顯示，尹錫悅和執政黨支持率雙雙下滑。

南韓選民相信，選擇了一位誠懇的總統比什麼都重要。盧武鉉為何選擇自盡？答案很簡單，就是選前對人民的承諾「不貪污」失效，沒有面子面對選民。

南韓政黨輪替後，過去被政府掩蓋的真相一一出爐。這也是促使南韓政治走向成熟的民主道路，人民的肩膀才有力量對付北韓。

「韓國通」朱主席該把這場黨內選舉搞成「嘉年華」怎樣？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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