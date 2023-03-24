前總統馬英九即將前往中國大陸祭祖引爆綠營圍堵，面對鋪天蓋地的政治攻訐，加上中國國家主席習近平與俄羅斯普丁聯手發表「併吞台灣」聲明，要求此行對中國嚴正抗議，如此越俎代庖的「打馬行徑｣，全然偏離了「價值累加｣。

社會學者史美舍提出社會行動的基本意義必需建立在價值累加上，鑒於國家發展的「正向改革」而逐步累積；如今綠營針對前總統馬英九赴中祭祖鎖定「意識形態」窮追猛打，甚至還要卸任元首在私人行程嫁接國家議題，顯然已將執政與在野角色本末倒置。

綠營鎖定馬前總統「赴中祭祖」兵分多路，先是打出「親中賣台」，最後設定「併吞台灣」，抗議隊伍卻有意無意產生「間奏」，也讓政治口號訴求明顯不一，只為掩飾蔡政府當前的內政危機；舉凡友邦斷交、物價上漲、社會治安、缺蛋缺電等，民生議題才是社會行動的價值累加。民進黨上下為了迴避內政問題，利用「反中打馬」混在隊伍其中遂行政治攻訐，而「高舉旗幟」的抗議行動恐怕此地無銀三百兩，也讓綠營嗆馬赴中全然偏離「價值累加｣。

綠營的政治行動必須回歸「價值累加｣的民生議題，不該模糊馬前總統的在野角色，否則一場國格運動，恐怕淪為執政作秀。

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