社團法人永社24日舉行「捍衛媒體公共性 重建電視台專業及公眾信賴」記者會，指NCC撤照中天新聞台的法院訴訟即將進入司法密集審判，對於中時社論直指NCC「八連敗」不以為然，認為目前法院審理25件中還有15件判決尚未確定，並指台灣面臨國家安全挑戰，假新聞充斥、新聞自律堪憂，同時媒體集中北部，52台給公廣集團華視才能呈現台灣觀點。

永社是親綠的律師社團，針對NCC與中天新聞集團的訴訟勝負，經現場記者提醒指稱「15件判決未確定」多為一審判決NCC敗訴，不服上訴二審中，永社避重就輕，立場偏頗。其次，記者會上公民監督國會聯盟執行長張宏林，再度刻意抹紅新聞媒體，沒有出示證據即指旺中媒體集團是中共認知戰的傳聲筒。

永社明知法院即將密集審判，此刻召開記者會，豈不是混淆視聽，有意圖影響司法審判的嫌疑？

與談人時代力量黨團秘書長李兆立說中天新聞撤照有理，是上屆換照就領黃牌，這次換照是第二張黃牌，所以紅牌出場。真不知道拿足球遊戲規則套在電視換照的法理依據在哪裡？NCC怎麼不拿棒球、籃球的規則來監管媒體？而這般引喻失義，竟然是出自一個政黨秘書長之口；NCC電視台換照程序不是第一次，也非見不得光，翻看過去記錄自當明白一切，胡亂比喻只顯得外行，愛看足球，還不如花點時間了解言論自由、新聞自由、電視執照審查。

另一位與談人台灣制憲基金會副主任黃崇祐認為公視台語台南部製作中心落腳高雄走了16年，媒體集中北部，忽略其他縣市的聲音，52台給公廣集團華視才符合媒體公共性。但事實上，該不該撤照、媒體資源不平衡，與執照該不該給華視，這是完全不相干的三件事，媒體佈建各縣市記者人數多寡，是跟著中央政府、地方政府來安排，各家媒體駐地記者、有線系統新聞台，以及公視南部中心老早就在高雄與華視聯合運作、客家電視台、原住民電視台開台多年，怎麼會有其所謂「缺乏中台灣、南台灣、東台灣、原住民、新住民…..等觀點」之說？扯公視台語台的邏輯，更不知道與NCC獨斷獨行給華視52台的關聯在哪裡？

永社拉攏時代力量、台灣制憲基金會、公民監督國會聯盟等團體開記者會，依然運用抹紅媒體的霸凌手段，袒護NCC主委陳耀祥「撤照、給照」違法作為，編造這些荒謬的理由，更是意圖影響司法審判，嘴巴說新聞媒體對於「涉己新聞」該如何如何處理，可怎麼對「永社創會副理事長陳耀祥」百般袒護，本身「涉己」利益迴避，經得起檢驗嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※