3月24日，黃健庭秘書長約見本人。在聽完黃秘書長說明來意後，本人首先表示，強烈期盼中國國民黨能夠贏得2024年大選，但目前仍有艱難障礙。為求本黨能夠順利贏得大選，本人想先請教，幗黨2024年大選致勝的基本思路是什麼？

目前國民黨只有兩個思路：一是對內以「找最強母雞」來應戰，一是對外以「下架民進黨」為主要訴求。本人認為，這兩個思路都有盲點。

第一、從「黨政資歷」比較而言，賴清德曾任台南巿長、行政院長，現任副總統、黨主席，其黨政資歷較之國民黨目前任何一位擬參選人都更為完整。

第二、從「政黨好感度」來看，最近的《美麗島電子報民調》顯示，國民黨好感度低於民進黨，反感度高於民進黨。

第三，從「選舉所能調動的資源」來比較，國民黨遠遠不如目前掌握府、院、網、媒、金主的民進黨。

第四，從「支持者的團結度」來比較，泛藍還是泛綠較團結？國民黨還是民進黨較團結？

第五、「下架民進黨」訴求，固然是非綠選民的共識，但非綠選民如果對本黨也不滿意，票會投給民眾黨或其他人士，而非國民黨。

第六、賴清德已在快速展現新佈局，區隔與蔡英文的不同，用以減弱「下架民進黨」的氣勢，並增加其個人形象。南投立委補選後賴清德的民調升高，即一現象。

面對以上「人與黨」的結構力量相較的六大困境，國民黨不思如何重整思路，改變戰略；不去想，賴清德已非「母雞」而已，而是已快蛻變成凶猛的「老鷹」，國民黨卻愈來愈蒼白無力，卻還陷在「找最強母雞」及「下架民進黨」的戰略迷失。

以「人與黨」等結構力量與民進黨對決，國民黨幾乎沒有任何優勢。國民黨要想贏得2024年大選，必須以「理念、論述、政策、信任」四個面向為核心來清楚區隔民進黨，感動選民，讓選民認識到，國民黨在國家重大議題上有理念、有方向、有政策、能落實。國民黨參選不只是為下架民進黨、想執政，而是要為國家好、人民好。請了解，為國家人民好，絕對不是講空話，而是要有硬底的主張。

以此思路為基礎，再配合上最強的參選人，國民黨才有可能贏得選舉。

要感動人民，國民黨就必須開大門、走大路，「初選」原來是個絕好的機會，透過黨員的參與，讓黨更團結；透過好的政策發表，讓民眾了解黨及參選人是為何而戰，能給國家與人民帶來什麼！但是，很遺憾地，國民黨損失了一次機會。總統候選人的提名捨規規矩矩的初選，採自以為是的徵召就是一例。

國民黨近年來，民調日益下滑。為什麼？因為理念蒼白、組織渙散、人才凋零，遇到重要大事便宜行事，只看眼前三尺地，不思後面千丈淵；只在乎個人名利好惡，而忽視黨的千秋大業，不惜破壞制度，以徵召取代初選即為又一例。

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