台灣民意基金會日前發布最新民調，有68.6%民眾不相信「民進黨執政會帶來戰爭，國民黨執政會帶來和平」，相信此一論述的民眾僅18.9%。親綠媒體據以評論，認為兩岸戰爭與和平問題，民眾心中自有定見，不會受「特定政黨」的影響。而其所謂的特定政黨，明顯是指國民黨與民眾黨，因為去年九合一大選「票投民進黨，青年上戰場」發酵，2024總統大選可能擴大為「票投民進黨，台灣變戰場」。從上述民調看來，民意並非如此認同。

民調誘導 美化和平假象

看到這樣的民調結果，應該會有不少人感到詫異、不解，因為這跟現實有很大的差距，畢竟在國民黨馬英九執政時期，兩岸間往來密切，官方和民間都存在相當高的善意，也從來沒有國際媒體或是美國的政治人物頻頻對台海安全提出示警，當時兩岸確實是處在和平繁榮的狀態。民進黨蔡英文執政後，兩岸關係丕變，特別是2018年前美國總統川普對中國大陸發動貿易戰，接著又擴大為科技戰、地緣政治戰，美中關係日益惡化，台海的軍事風險也隨之升高，2021年5月《經濟學人》以封面故事指出「台灣是世界上最危險的地方。」

在美國指引下，蔡政府展開一連串備戰動作，包括兵役期由4個月延長為1年，針對後備軍人實施新制教召，頻率變高且每次時間拉長。國防部還提出了《全民防衛動員準備法》修法，更名為《全民防衛動員法》，拿掉了「準備」2字，彷彿戰鼓已隆隆響起，修法草案不但要對新聞媒體進行管制，甚至暗藏動員16歲未役學子參戰的意圖。儘管因為社會反彈過大，《全動法》修法暫時喊停，但從政府增加軍購、部隊頻頻演習等強化軍事能量的做法看來，顯然蔡政府認為戰爭的可能性確實存在。

若真如上述民調所顯示，蔡政府執政不會帶來戰爭，就應該趕快告訴曹興誠，不必捐新台幣30億元強化國防、更不必再捐10億元成立黑熊部隊，把這些錢拿來採購雞蛋分給全民，人人有蛋，豈不更符合民眾的需求！

2022年國民黨以反戰訴求在九合一選舉中大勝，可見民眾確實擔心戰爭，台灣民意基金會的民調卻呈現完全不同的結果，應與誘導式的問卷設計有關，把戰爭與和平這2個完全相反的命題放在同一題調查，結果很容易出現扭曲，如果把問題改成「有人說，國民黨執政會帶來戰爭，民進黨執政會帶來和平，你是否相信這樣的說法？」恐怕也會得到相似的結果。

當然，無論如何，近7成的台灣民眾不相信民進黨執政會帶來戰爭，顯示民進黨在這個敏感而尖銳的議題上，認知戰打得相當成功，似乎有不少民眾已經自動把「民進黨」和「戰爭」脫勾了。除了因為代表民進黨參選2024年總統的副總統兼民進黨主席賴清德，早就面無愧色地把蔡英文打了幾年的抗中保台改為和平保台、提前搶占和平的論述之外，美國多方加持、打造民進黨的保台政黨形象，更是功不可沒。

在「親美」與「和中」的光譜上，台灣社會明顯向前者傾斜，因為民進黨的親美牌有美國的積極介入，但是主張和中、親中的人卻往往陷入孤軍奮鬥，兩邊的戰力差距越來越大，於是就出現了前述民調的結果。

或許對大陸來說，只要台灣不實現法理台獨，誰執政都無所謂，然而，由於美方透過民進黨積極操縱台灣民意，不但讓「親中」、「和中」的論述失去市場，更造成台灣仇中情緒高漲，對兩岸融一大局不利。

中國大陸努力撮合沙烏地阿拉伯與伊朗，又對俄烏戰爭提出和平方案，相信習近平更願意見到兩岸和平。然而，在台海這場地緣政治大戰裡，美方正無所不用其極地拱火，大陸更需要有所作為。為了兩岸人民的心靈契合、為了中華民族的百年復興，請為兩岸和平多使些力吧！