繼台灣民意基金會的民調顯示，2024總統大選的支持度侯友宜被賴清德超車後，蓋洛普最新民調也顯示，侯不僅被賴超車，還輸給民眾黨主席柯文哲。短短不到1個月民調竟出現驚人變化，原因只有一個，國民黨中央師心自用，看不清形勢，已激起民眾的反感與不耐。若持續下去，2024上演鐘擺效應一點也不奇怪。

歷屆六都民調侯友宜總能輕易奪冠，如TVBS在2021年8月侯就職兩年半時的民調，不僅第1且滿意度高達79%，可說到去年九合一勝選前，侯一直是國民黨的「最強母雞」，黨內甚至出現2024侯勝選總統已無疑義的心態。但近日民調顯示侯滿意度竟掉了兩成，問題出在侯？還是國民黨？

去年民進黨敗選後開始自我檢討，蔡英文「跛腳」後，民進黨已迎來「賴清德世代」。從年初同額競選黨主席，賴清德上任後整治黑金、改變「抗中」的兩岸論述，「清洗」了中間選民對民進黨的印象，政黨形象止跌回穩，同時期國民黨卻還沉浸在九合一勝選氛圍中，邊走邊看風景。

朱立倫成立包括李全教在內的「中央選戰策略會報」，引發黨內反彈，侯友宜開炮明指「拒絕黑金在政黨出現」，外界更是看不下去。之後國民黨雖改弦更張，卻已讓支持者心灰意冷；決定總統候選人採用徵召後又留「非黨員」一手，更被民進黨定於一尊、迅速明快回應2024大選給比了下去。

與其說問題出在「侯侯做代誌」，不如說國民黨消耗了民意，更消耗了侯友宜。民意如流水，選戰更是動態發展的過程，國民黨及侯友宜都應警惕局勢的轉變，及早改變選舉策略，2024才有希望。