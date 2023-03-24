「穿好穿醜無計較，怪東怪西嘛袂曉。」台語天后江蕙唱的《家後》，大家都能唱上幾句，偏偏國民黨至今看來仍然「學袂曉」（學不會）。

國民黨這30年來在台灣政壇的起落可用「好景不常」來形容，近10年還愈演愈烈，去年底打贏九合一選舉，黨內山頭立即浮起；一場立委補選失利，就捲起茶壺內風暴。

近日國民黨固然宣布總統候選人將採徵召，但內鬥恐怕會一直演到2024年投票。原因是國民黨從李登輝之後，其實黨內就沒有「大人」了，場內，朱立倫、侯友宜、趙少康、韓國瑜、張亞中各有一把號；場外，還有馬英九、王金平、洪秀柱等大老會放炮。隨著明年總統大選越來越逼進，黨內不同調的衝突恐怕將愈來愈明顯。

國民黨內，「中國國民黨」及「台灣國民黨」的對立性近年來深沉存在。趙少康、張亞中和韓國瑜有關中美台大三角的理念基本上和朱立倫、侯友宜並不一致。差異本是自由社會的常態，也是民主政治的基因，只要規則透明、善加溝通，加上願賭服輸，並非壞事，奈何國民黨的政治人物就是不想對話，想賭又不服輸。

美國行為經濟學者扎克說：「道德的魔力是從見義勇為的英雄到精誠合作的團隊。」政治的領導更是建立在合作基礎上的良性循環，歷史的意義在於讓人記取教訓。國民黨在台灣政壇的宿命卻像地球自轉一樣，每隔一段時間又重蹈一次覆轍，分不清楚夥伴、對手和從眾行為。

新黨今天的處境值得國民黨借鏡。她主張的清廉制衡、公義均富、族群和諧，在1995年立委選舉曾經獲得122萬票，是具有關鍵影響力的第三大黨。但自1998年開始，內鬥不止，2001年退居第五大黨，去年九合一選舉只剩台北市議員一席。

國民黨的大問題是很會內鬥，卻不知外合，現在高唱的「非綠大聯盟」，從藍綠對抗提高到朝野對決，很有聲量，但缺乏結合的真心和熱忱。新黨和親民黨抱怨，國民黨平時利用他們當兩岸議題的先鋒，一到選舉談席位分配，就把他們拋得遠遠的。民眾黨主席柯文哲則感嘆國民黨的DNA不一樣。非綠大聯盟要談的不只總統大位，還有立委席次，難易在一念之間，就看國民黨何時醒來了。

統獨議題依舊是影響明年總統大選勝負的關鍵，理由是中美對抗的大格局不變，美國政府和國會不可能在其中不耍心機。中國大陸恐怕也難保沉默，國民黨得趕緊在美中台議題上謀取共識，免得選戰一開打就進退失據。

2024大選是否會發生鐘擺效應，大家都很關心，尤其民進黨最近竟然在藍營鐵票區補選立委告捷，國民黨顯然不可能只靠地方政治家族和廟宇拜拜就想翻轉大局。

「人情世事嘛已經看透透，有啥人比你卡重要。」國民黨檯面上的人物要趕快搞懂現代政治的道德博弈，非綠聯盟、朝野對決，說得好也要做得對，只有展現無私的理性和同理的感性才可能成事。

（作者為國家公益發展協進會理事長）