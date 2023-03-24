在蔡總統出訪前數日，中國大陸宣布，自24日起在南海舉辦為期38天的軍演，不過同天就在恆春外海上演兩岸艦艇對峙的場面。

中共解放軍護衛艦「銅仁」艦24日企圖闖入我外海24海浬處，被我海軍成功級巡防艦「田單」號廣播驅離。在雙方船艦遭遇期間，共艦回應「台灣是中國不可分割的一部分，我艦在此正常航行，請與我保持安全距離」，由這種「政策性應答」透露此艦屬於例行巡航。易言之，中共未來將以輕型艦艇常態出沒並接近台灣本島，若以我海軍4000噸的「成功級」艦艇因應可能會疲於應付，戰備成本也相對加重。

由中共研發背景不難得知，這艘滿載排水量僅1440噸的軍艦，是屬於輕型巡邏艦等級，其原本目的在取代022級飛彈巡邏艇，中共海軍企圖以數量優勢鞏固沿海大陸棚主權，以速度、機動力和艦載火力對外國進入領海的船艦實施戒護任務，亦是中共海軍航母編隊「遠海長航」的先遣艦型，其軍艦等級雖輕，但已有中共海軍大規模演習前「預示」的意味。

這次出現的舷號「644」銅仁艦隸屬中共東部戰區海軍的「護衛艦第16支隊」，是上海「滬東造船廠」承造的第8艘本級艦，在2015年成軍，在台灣附近海域已數度出現，所搭載武器就是針對水面艦的反制作戰裝備，裝備有1門單管76公厘匿蹤型快速艦炮、2門單管30公厘艦炮、2挺89式重機槍、2具3聯裝反潛魚雷發射管，和附帶2套5聯裝多功能誘餌發射器等電戰系統，典型就是為反介入和區域拒止（A2/AD）的利器，作為投入非傳統安全而量身訂製的海上作戰平台。

美國這十幾年從「重返亞太」到「介入南海」，連續提出一連串對中共海洋利益具有針對性的政策，加上南海周邊各國不斷新購艦艇、強化武裝的作為，促使中共急需建造價低廉且數量龐大的輕型多功能反潛艦，藉以抵銷對手的水面艦和潛艦活動所造成的影響。056艦型非常適合這種戰略，可編在各艦隊巨量化的近海反潛艦、反巡防艦的艦隊網，強化海上戰力。中共在2019年出售兩艘056A給南亞孟加拉，藉此船艦外銷來測試印度制海作戰能力。

此次銅仁艦在恆春外海24浬鄰接區接近，一則是為建立此型艦艇日後常態性抵近出沒，以便為「繞台巡行」作試探；再者，亦透露中共將以此型艦為主力，對巴士海峽和基隆外海實施不定期巡航，截斷從台灣南北兩端進入海峽的水道，進而將台海「內海化」，以便干擾他國艦艇藉「自由航行」通過台灣海峽。

另從政治意涵分析，在明年大選前可能有更多歐美政要接續訪問台灣，未來兩岸艦艇在海上「不期而遇」的場景將更常見。果若如此，為避免我海軍過度消耗巡航戰力，此時宜用有「第二海軍」之稱的海巡艦艇發揮任務功能，可在我經濟海域名正言順驅離中共艦艇，以便在海軍新一代輕型巡防艦量產成軍之前，適度保存戰力，避免過度消耗。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）